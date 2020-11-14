有sss就能當上副總裁　美國智能馬桶公司要應徵者天天寫「屎記」

懂得「辦大事」的人就能當上公司高層嗎，在美國售賣智能馬桶的公司Tushy而言是對的。它招聘「屎務副總裁」（VP of Fecal Matters），應徵者毋須有學歷和工作經驗，年滿21歲就可應徵。此人工作是每天檢查和研究自己排便習慣，並在公司社交媒體帳戶上分享。

招聘廣告寫明，應徵者需是有21年至121年排便經歷的人類、對布里斯托大便分類法（Bristol Stool Scale）有「豐富或含糊」的認知，以及對發生在廁所的事情能夠開放地討論、採取「門戶開放政策」。

此人成功獲聘後，其工作範圍包括分析和記錄個人每天排便習慣、對最親近的人進行訪問、詢問他們的排便習慣、測試Tushy及其他浴室品牌產品，以及為公司社交媒體製作影片等。

這份筍工吸引上千人求職，公司最終聘請弗盧克（Lauren Fluker）為「屎務副主席」。他的工作為期3個月，之後可獲得1萬美元（約7.8萬港元）。

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