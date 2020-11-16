LV公布549卡超巨型鑽石　約20億年歷史　名字巧妙向Monogram致敬

Louis Vuitton路易威登宣布第二個非凡的鑽石探索旅程，2020年2月挖掘出一顆名為Sethunya的優質549克拉鑽石原石，將打造成珠寶傑作。LV在重大發現Sewelô鑽石原石不到一年之後，與擁有波札那卡羅維（Karowe）礦場的Lucara盧卡拉鑽石公司，以及聚焦鑽石產業的封閉循環科技安特衛普HB公司，再次的成功合作。LV的Sethunya鑽石，預計於11月18～22日間，在台中LV高級珠寶展中獻出全球處女騷。

Sethunya意指花朵 致敬LV老花

Sethunya在先進MDR揀選專區，就是在高碳含量之大型鑽石礦石進入傳統的破壞性搗礦程序前，用以找到並挽救它們的大型鑽石挽回XRT迴圈（Mega Diamond Recovery XRT circuit），亦即所謂的「手套箱」（glove box）中，發現了每一位鑽石工作者夢寐以求的驚人大型天然鑽石原石。經過稱重與初期評估的結果顯示，這一顆鑽石重達令人讚嘆的549克拉，並具備卓越的淨度、光澤與顏色（點擊放大瀏覽）▼▼▼

這一顆549克拉的鑽石被命名為Sethunya（札那語「花朵」），巧妙地向路易威登的經典Monogram花朵圖案致敬。估計其具有大約10至20億年的歷史，且整顆鑽石都極純淨及晶瑩剔透。此鑽石預計可以打造成具有最高等級之淨度與顏色，異常美麗的裸鑽。

這一顆鑽石原石是來自於盧卡拉擁有之礦場的南丘（South Lobe）區，且此區域曾經挖掘出其他令人驚奇的自然瑰寶，包括重達1109克拉的Lesedi La Rona，以及路易威登於今年1月獻上被黑色覆蓋的迷人鑽石：重達1758克拉的Sewelô（點擊放大瀏覽）▼▼▼

從波札那、安特衛普到巴黎的透明供應鏈

如同對Sewelô的處理方式，路易威登和盧卡拉（大型優質鑽石領導生產商暨卡羅維鑽石礦廠所有者）及安特衛普HB公司（總部位於安特衛普的世界知名鑽石供應鏈與製造公司）在創作及商業方面攜手合作，將這一個最新的Sethunya，從原鑽化為裸鑽，再打造成提供給路易威登珠寶客戶的精緻珠寶。

路易威登秉持悠久的客製化傳統，計畫為這一顆珍稀原石提供鑽石訂製服務，亦即依據客戶的期望進行切割、拋光與製作：這是終極的客製化高級珠寶體驗，客戶將有機會可以創造出一件真正獨一無二的瑰寶，以及一件充滿故事的傳家之寶。於此情形下，客戶將會參與設計、切割及拋光等創作過程，成為該顆鑽石之歷史故事的一部分。

探索與發現的旅程是路易威登核心價值觀的一部分，因此，路易威登透過這一次創新合作，恰如其分地記錄此顆鑽石從地球中心經過漫長時間的淬鍊，再到目前整個供應鏈的旅程，以確保從這一顆鑽石原石切割出的每一枚非凡鑽石，都能擁有完整的來源出處。每一枚鑽石都將透過安特衛普HB公司的封閉循環科技進行追蹤，且完全公開透明，追蹤之資訊包含盧卡拉卡羅維礦場的確切出土位置，以及由手藝精湛之安特衛普切割專家交給路易威登巴黎工坊珠寶工匠的整個過程。於此流程中，波札那人民也可以從這一顆鑽石的發現、合作與收益中受惠。所有的過程都能讓人對路易威登聞名於世的品質與誠信感到更放心。

【延伸閱讀】Louis Vuitton母公司LVMH生產口罩 為法國抗疫出一分力（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 14 + 14 + 14

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：LV公布一顆549克拉巨大鑽石“Sethunya”】