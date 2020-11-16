Python之父嫌退休生活太無聊　宣布加入微軟　推測將參與開源工作

「人生苦短，我用 Python」是64歲的Python之父Guido van Rossum的一句膾炙人口的名言，在程式設計圈子裏久負盛名。如今剛剛退休一年的他再次發推，表示退休後太無聊加入微軟（Microsoft），目前咱不清楚他加入微軟以後具體負責哪方面的工作。

「Python之父」Guido van Rossum宣布放棄退休，加入微軟：

Python是一種物件導向、直譯式電腦程式設計語言，也是一種功能強大的通用型語言，已經具有近二十年的發展歷史，成熟且穩定。Guido van Rossum — 他在1989年創建了Python程式設計語言，被戲稱為「仁慈的生活獨裁者」。至今，Python 已經成為最受歡迎的程式設計語言之一。

20 世紀80年代末，van Rossum在荷蘭國家數學和電腦科學研究中心的CWI部門開發分散式系統。由於對已有的程式設計語言感到十分失望，他決定開發一門既易於使用功能又強大的語言。然後他從ABC語言借用了一些特性，於是，Python從此宣布誕生了。

目前尚不清楚Guido van Rossum將在微軟從事甚麼工作，他在Twitter中表示「有很多選擇」，並且提到一點，「微軟有大量開源工作」。目前微軟是最活躍的企業開源貢獻者之一，也是全球最大開原始程式碼託管平台GitHub的所有者，這或許是吸引他的地方。

而說到Guido van Rossum的退休，這其實才是一年多以前的事情。大約在2019年的10月30日，Python之父Guido van Rossum在Twitter上公布了自己從Dropbox離職的消息，並宣布正式退休，即完全脫離Python預研專案的決策層，不再領導該語言。

Python之父退休後太無聊加入微軟，看來他還是閒不住，曾經那一句「人生苦短，我用 Python」其實早已表明他就是一個徹底的工作狂。此外，微軟對開源項目的轉變，或許也是吸引他重出江湖的關鍵。

Python之父退休後太無聊加入微軟，成功人士的生活我們不懂~

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