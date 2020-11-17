【新冠肺炎．新聞教室】有效率逾九成　輝瑞與莫德納疫苗有何分別

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗陸續出現新消息，兩家美國藥廠輝瑞（Pfizer）與莫德納（Moderna）先後宣布臨床實驗取得成果，將推出市面。這兩隻疫苗有什麼特色和分別？

圖為美國輝瑞，與德國醫藥公司BioNTech合作研發的新冠疫苗製圖。（Reuters）

與典型疫苗不同

輝瑞與德國醫藥公司BioNTech合作開發的疫苗，以及莫德納的疫苗都是mRNA的疫苗，運作原理與常用的典型疫苗不同。典型疫苗一般利用減毒的病原體刺激免疫反應，mRNA疫苗則是利用載有病毒遺傳碼的載體，進入人體細胞讓細胞自行製造病原體，刺激免疫反應。

輝瑞與莫德納的疫苗都是利用mRNA讓細胞自行製作無害的新冠病毒的蛋白。由於mRNA進入細胞後會隨細胞複製增加，讓刺激的免疫反應更有效和持久，理論上功效比傳統疫苗優秀。

（香港01製圖）

有效率高逾90%

mRNA疫苗尚在發展，新冠疫苗成為這套新疫苗的實驗地，包括輝瑞與莫德納的疫苗都進入了第三期的臨床實驗，輝瑞取得達到90%的有效率，莫德納的疫苗更好一點，取得逾94%的有效率成績。

這比早前專家預測還要好，美國國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）曾表示過，只預期新冠疫苗只達到70至75%有效率。

兩隻疫苗都需要接受兩劑注射，副作用亦差不多，包括注射處會紅腫疼痛，或會出現頭痛及發燒症狀，但均不嚴重。

圖為11月6日，莫德納公司的研究員正於實驗室工作。（Reuters）

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兩隻疫苗都正等待食品藥品監督管理局（FDA）的批准緊急使用，首批疫苗相信最快可在2020年底至2021年頭推出。莫德納稱首批疫苗可提供1000萬人使用，輝瑞則稱可生產1500至2000萬劑。

首批注射會優先給前線工作人員及高危群組，《紐約時報》報道指隨着疫苗大量生產，相信至2021年4月可以更廣泛提供接種。

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需要超低溫運輸及儲存

要如何讓疫苗分發仍存在問題，輝瑞疫苗指需要儲存在攝氏零下70度超低溫，大大增加運輸及儲存難度。莫德納疫苗稍為好一些，但也需要攝氏零下20度低溫處理。

疾控中心已表示各州不要爭先恐後地購買超低溫冷藏器，政府會再與藥廠安排訂立運輸及儲存指引。但相信疫苗因儲存限制，在分發各國使用時相信會帶來更大挑戰。

值得一提是至2021年，相信無論是輝瑞或莫德納，都不會是唯一可使用疫苗。隨着其他疫苗相繼進入第三期臨床測試及有結果，全球疫苗供應有望顯著增加，接種速度亦會愈來愈快。