【美國低薪青年・上】疫下就業市場衰靡　低薪死結難解

新冠肺炎疫情使美國經濟進入衰退周期，本無太多議價籌碼的職場青年及大學畢業生，在近百年未見的失業狂潮中更加顛簸失穩。在晦暗的未來，他們可以指望着什麼呢？ 美國大選終歸結束，如無意外，前副總統拜登（Joe Biden）將入主白宮，這一群年輕選民正正就是拜登的「鐵票」。出口民調顯示，18至29歲選民中，有高達六成人把票投給拜登，投給特朗普的只有三成六。接下來的問題是，拜登政府未來如何處理現今迫在眉睫的青年就業及低收入問題，以回饋這群忠實支持者？ 此為【美國低薪青年】系列報道第一篇。

出口民調顯示，18至29歲選民中，有高達六成人把票投給拜登，投給特朗普的只有三成六。（Reuters）

Beau DuCote是路易斯安那州門羅大學（University of Louisiana at Monroe）運動機能系的春季畢業生。一般而言，歐美民眾的運動健康意識相當強，體育產業發達，所以，運動專業學科的畢業生很吃香，本應不愁出路。

但Beau畢業的這年是2020年，對很多同屆畢業的大學生來說，是惡耗的一年。甫準備投身社會，Beau就碰上了新冠肺炎疫情和伴隨而來的經濟大蕭條。

Beau離開校園後不但未能找到工作，連找地方落腳也成問題，故曾暫居在朋友家中，期間靠着申領失業援助度日。那時正是美國有記錄以來申領失業救濟人數最多的時刻。3月底至4月初，美國連續兩周的首次申領失業救濟金人數突破600萬人，三星期內累計超過1,600萬人丟掉工作，相當於全國總就業人口的一成。

新冠肺炎疫情讓美國國內失業率創下有紀錄以來新高，領取社會福利援助的失業人口數目大幅上升。（Getty Images）

疫下求職風向 新人無議價本錢

求職網站Glassdoor的調查報告顯示，就業市場在5月份招聘初入行求職者的職位數目同比下跌接近七成，6月份同比下跌接近四成。根據美國大學與僱主協會（National Association of Colleges and Employers，NACE）的調查，4.4%受訪僱主表示今年已取消所有專門招攬畢業生的全職職位，更有22%受訪僱主表示今年已取消給予大學生的夏季實習生職位。

寄居朋友家中的Beau花了接近四個月，終於在8月成功找到一份在高中任教體育的長工。搵工過程可謂一波三折：因為疫情的關係，全美很多學校都關閉了，包括Beau最終在那裏獲得教席的沃希托堂區高中（Ouachita Parish High School）。

「一開始我根本找不到學校招聘的對頭人，我要向在另一間高中工作的朋友打聽，才知道如何應聘這份工作……他將我的聯絡電話給了某位校長，最後我才得以與這間學校聯繫。」Beau向《香港01》說。疫情之下，職場「新鮮人」找工作，連想找個獵頭見面也非易事，談何找到第一份理想工作？

「現在這份工的薪酬待遇不是很好，始終我不是教師專業出身。但當我通過考試，獲取認可資格後，相信薪金會慢慢提高。」Beau表示，目前他除稅後的月薪只有約1,500美元（約11,631港元），但他預期獲教師認證資格後，月薪可大幅升至約3,800美元（約29,467港元）。

美國青年的就業和收入困境早已備受詬病，疫情帶來的危機只是將這潛伏的傷疤狠狠地揭示出來。大學生找工作，比疫前也多了很多煩惱。（Getty Images）

青年低薪工作 疫前已成常態

美國青年及應屆畢業生在收入水平或工作崗位配對上的脆弱性和被動性，早已為人詬病。疫情帶來的就業危機只是將這潛伏的社會瘡疤狠狠地揭示出來。

拿疫情出現前的數據為例：根據美國勞工部2019年第二季數據，美國全職僱員每周收入中位數為908美元（約7,040港元）；20至24歲的青年每周收入中位數為589美元（約4,567港元），比全國水平低35%；16至19歲的非大學畢業生每周收入中位數則為460美元（約3,567港元），比全國水平低近一半……

（節錄）

【美國低薪青年・中】賺得少欠得多：拜登政府需紓青年負債之困

上文節錄自第240期《香港01》周報（2020年11月16日）《疫下就業市場愈趨衰靡 如何解開美國「低薪青年」的死結》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。