全身97%燒傷仍錄畢口供才斷氣　澳洲女子獲瑪利嘉兒選為年度女性

31歲澳洲女子克拉克（Hannah Clarke）本月獲頒國際雜誌「美麗佳人年度女性（Marie Claire Women of the Year list）」，主辦單位表揚她生前最後幾個小時陳述自己的故事，提高世人對家暴的關注。

Hannah Clarke至生命最後一口氣仍關注家暴問題（按圖了解）：

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報道，克拉克今年2月初開車帶6歲、4歲、3歲稚子上學時，42歲前夫拜可斯特（Rowan Baxter）朝車上4人潑灑汽油並點火引燃，造成3童當場死亡，克拉克身體97%嚴重灼傷，拜可斯特則拿出備用刀刺胸身亡。克拉克當時立刻下車呼救：「他潑汽油在我身上！」就醫後撐住最後一口氣完成筆錄才斷氣。

克拉克的母親蘇（Sue Clarke）說女兒為了孩子堅持到最後一刻，「她向警方做出清楚詳盡的聲明，要前夫付出代價。」

克拉克與孩子遇害前，為了逃離拜可斯特高壓控制與暴力，搬到克拉克父母家裏，期間拜可斯特仍三番兩次試圖接近、傷害克拉克跟孩子，最後釀成悲劇。

克拉克的父親羅德（Lloyd Clarke）認為女兒的故事改變很多人的生命：「有些人可能原本不知道且沒意識到高壓控管（coercive control）的意義，現在他們理解自己可能身陷暴力的關係裏。」

《瑪利嘉兒》編輯布潔（Nicky Briger）指出克拉克到生前最後一刻仍奮勇為家暴而戰，「全國因此關注高壓控管這個議題，她的父母還接棒成立基金會，爭取高壓控管在澳洲定罪。」

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