華裔商人涉賄賂哈佛劍擊教練助兩兒子入學　不尋常物業交易洩端倪

美國馬薩諸塞州（Massachusetts）聯邦檢察官辦公室在11月16日宣布，以涉嫌串謀行賄聯邦計劃罪，起訴馬里蘭州華裔商人、電訊公司「iTalk全球通訊」行政總裁趙捷（Jie "Jack" Zhao），及涉嫌收賄的哈佛大學前擊劍教練布蘭德（Peter Brand）。兩人被控共謀讓趙捷兩子進入哈佛校隊，確保被校方錄取，涉案金額超過150萬美元（約港幣1160萬元）。

美國華裔商人被控賄賂哈佛劍擊隊教練（按圖了解）：

趙捷前後共給布蘭德超過150萬美元，包括代為支付布蘭德兒子學費、一輛汽車和布蘭德位於馬薩諸塞州波士頓衛星城市尼德姆一戶住宅的房貸，之後並以超出市場行情價格買下。《波士頓環球報》報道，布蘭登位於尼德姆的三房住宅，2016年估價約55萬美元，趙捷當時出價近100萬美元買下，未曾入住，17個月後出售，賠了30萬美元。他對媒體表示僅是投資，與兒子申請大學無關。趙捷溢價購屋，讓布蘭德能買下附近馬薩諸塞州劍橋市一戶更貴的住宅，後來趙捷出錢幫他整修。

布蘭德1999年到2019年擔任哈佛大學擊劍教練，去年波士頓環球報報道他以超出行情價賣屋，引起校方調查，最後校方開除了他。

檢方指出，串謀行賄聯邦計劃罪若經定罪，最高可判處5年監禁、3年監督釋放，以及25萬美元罰款或總收益或損失的兩倍，以較高者為準。

趙捷的長子曾擔任哈佛擊劍隊隊長，已於2018年畢業，次子為哈佛大四學生，仍是擊劍隊成員。兩人表示不知道父親與教練的購房交易。

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