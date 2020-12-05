日本女性婚後冠夫姓不是法律規定？「夫婦別姓」成尊重女權的訴求

在日本普遍都還是女性在結婚之後從夫改姓，日本女性婚後必須冠夫姓的印象應該深入在平常有在觀看日劇的觀眾心中，近年來日本女性是否繼續從夫姓也時不時浮現在日本的政治議題中，所以今天向大家介紹關於日本的冠夫姓的一些知識。

不過今天首先要先跟大家說的是——其實日本沒有強制「冠夫姓」這樣的法律！

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為什麼日本人結婚女方都要冠夫姓？

其實在日本法律上，並沒有強制妻子必須從夫姓，但卻有「夫婦必須同一姓氏」這樣的規定，然而在這樣的法律底下，又加上日本男尊女卑的傳統環境下，九成以上的狀況都是妻子改姓從夫姓，這也是為什麼大家在印象中日本是一個冠夫姓傳統的國家的原因了。

夫婦同姓的話，福原愛會變成江愛嗎？

在台灣日本間成為話題的桌球國手福原愛與江宏傑的婚姻一事，在日本，福原愛是否會改姓成「江 愛」也成為了熱議，但其實在日本的法律之中，雖然夫妻同姓是硬性的法律規定，但唯獨——「國際婚姻」不在此限，因此福原愛依然叫做福原愛，而這件事也讓部分日本人發現在台灣其實「夫妻不同姓」是一個很常見的事情。

在日本同一姓 才稱得上是一家人嗎？

在日劇中應該能看到典型的日本家庭，門牌上通常只會擺著一種姓氏的門牌——因為對日本人的傳統來說「一家人就必須是同一姓氏」才行，在日本「夫婦別姓」（夫妻各自保留自己的姓氏）是一個經常成為議論、甚至是戰場級爭論議題，畢竟它牽涉到了女權、傳統、法律等多面向的議題，雖然在日本支持「夫婦別姓」的聲音從來沒有中斷過，但是目前為止並沒有任何人成功在法律上取得正面的回應。雖然「夫婦同姓」的制度乍看之下夫婦雙方有選擇權，但在男尊女卑的社會下，這樣的法律形同逼迫「女性冠夫姓」，日本社會中只有男方的姓氏會保留，也讓男性的重要程度優於女性這樣男女不平等的印象仍然存在於社會之中。

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在日本，想要不冠夫姓該怎麼辦？

在日本，女生結婚但不想要冠夫姓只有幾個選擇：

一、別跟日本男人結婚，跟外國人結婚吧。

因為法律上夫妻同姓的規定唯有在雙方都是日本人的狀況下才成立，因此如果丈夫剛好是外國人的話，就能維持自己的姓氏了。

二、選擇「事實婚」

看過「月薪嬌妻」的讀者應該對這名詞不陌生，「事實婚」意即沒正式辦理婚姻登記，但實際上是同居且互相認知彼此為夫妻的狀況。「事實婚」的形式的話，就不需要入籍，也無需改變自己原本的姓氏，若是離婚的話也能有法律保障贍養費等問題。但「事實婚」有個非常不方便的地方：若是生子的話，孩子會變成只歸屬於母親方的「非婚私生子」，而且也沒有繼承父親遺產的權利，另外「事實婚」也沒辦法享有夫妻的扣稅，若是遇到緊急危難需要簽署手術同意書時，也經曾遇到醫院不承認的情況。

三、公開場合繼續使用舊姓

雖然說法律的文件（住民票、戶籍、駕照）使用冠夫姓，但是公開的場所，如工作場合依然使用舊姓，許多的女性政治人物、女藝人、女聲優幾乎是遵照這樣的方式來做一個折衷。

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冠夫姓侵犯女權？夫婦別姓動搖傳統？

在國際的主流跟女權抬頭意識之下，日本也曾經有多起關於冠夫姓的爭議跟訴訟，雖然「夫婦別姓」的問題仍然被視作是動搖家庭根基而不被普遍日本大眾所認同，但隨著時代變遷，也有愈來愈多日本女性開始對這件事保持不同的看法，說不定近幾年在這個議題上也能夠聽到更多不同的聲音。

讀者們，對於日本女性婚後必須要改姓的想法是什麼呢？如果妳是日本女性在婚後會打算冠夫姓還是做出不同的選擇嗎？

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