日本性別觀念根深蒂固　五種職業女性不准做　運動竟佔兩項？

日本的性別觀念非常根深蒂固。有些工作是絕對不准許女性做、甚至連接近職場都不允許。即使到了現代，這些傳統的規定還是深入人心，在社會上成為了禁忌體制，甚至連有些日本女性也覺得理所當然，卻讓我們覺得很驚奇。

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日本的女人禁制是什麼？

雖然相當不合理，但古老傳統中，日本人認為有生理期的女性十分不潔、對神明不敬，從江戶時代開始所謂的「男尊女卑」的想法深入人心，因為尊崇武士地位而女性因為身體等先天因素而成為了弱勢的一方，這些想法都深刻影響到了現在的日本人，甚至有些職業與活動連到了現代，對女性來說仍然是禁忌與挑戰，這就被稱作「女性禁制」。

1. 歌舞伎

起初歌舞伎的始祖是來自於傳說有著傾城美貌的巫女「出雲的阿國」，為了籌募出雲大社修繕經費而創的歌舞伎舞蹈，用來巡迴演出讓大家願意捐俸，雖然受到歡迎而變成了一股流行，但對古時候保守的人來說，女子拋頭露臉表演似乎會引發多起社會問題，於是德川政府於1629年廢止女歌舞伎，從那之後歌舞伎只能由男性演出的觀念深入人心。日本現在則是為了維護傳統文化，保持歌舞伎只有男性的特色。

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2. 相撲力士

其實原本最早的相撲是由女性開始的。但是到了昭和之後，相撲協會大量鼓吹相撲是「國技」以及「土俵是神聖的」概念，並用神道教裡的「女性汙穢」為由來禁止女性參與相撲。前陣子才發生女性為了救心臟病發的人爬上土俵，卻被廣播趕下台的新聞，日本社會中出現了不少檢討的聲音與批評。

總之相撲就是純粹的女性歧視，不過現在的一般日本人都被洗腦得很徹底，覺得「力士只能是男人這件事」是一種傳統。近幾年來，有女子相撲的興起，但地位就沒男力士那麼高了。

3. 棒球

在日本，甲子園被視作高中棒球的聖地，但這是只屬於男性的場合，常常可以看到進入甲子園的女性球隊經理遭到驅趕的新聞。

雖然沒有具體的原因，但有幾種說法，第一種是在日本，運動場是「神聖的地方」，所以被當作是弱小、污穢的存在的女性不可以隨意進入。

另一種說法是怕危險，因為覺得棒球是一種很激烈的競賽，女生隨便踏上去有可能會受到傷害，所以禁止。

雖然被甲子園拒於門外，不過日本也是有女子棒球的活動，不過相較於專屬於男生的棒球運動聲量顯得弱勢許多。

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4. 山洞作業

日本傳說中山神是女性，如果女性進入山洞，會引起山神的忌妒，引起事故意外。事實上在2001年群馬縣，約有30名參觀安榛隧道的女性遭到驅離的新聞。現在時代進步，觀念也開始改變，漸漸地出現女性的工作人員了。

5. 杜氏（釀酒師）

這是非常古老的觀念，日本人覺得酒被視作奉獻給神的東西，而讓女性進入釀酒廠可能會讓神不高興。

筆者因為工作的關係，有次日本女前輩提到釀酒師都是男人，好奇之下追問了原因，前輩回：「釀酒的東西男人比較清楚，所以只能男人做。」她對女性為何不懂釀酒之事這點毫無質疑。

除了職業，社會上還有許多欺負女性的不成文規定。比如一起用餐時，女性負責桌邊服務、女性做三餐是理所當然的，同事懷孕又上班，回家累得要死還要做飯，不合老公的胃口還要被嫌棄。生了小孩，照顧小孩更是理所當然是女性的工作，公公婆婆不幫忙帶，老公連豬隊友都不當。（這邊指的是社會主要風氣，重點還是看人，現在也是會有貼心的神隊友喔！）

逐漸改變的日本

不過現在隨著時代演進，也越來越多人願意為女性不平等待遇發出聲音，也願意做出改變，現在也有出現了女性的釀酒師了。整體來說女性真的比較委屈，衷心希望日本男女平等的那天早日到來！

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