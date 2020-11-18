法國「噴射人」訓練期間意外身亡　生前曾創低空跳傘世界紀錄

2020杜拜世界博覽會因新冠肺炎疫情順延到2021年10月才會登場，11月17日早上卻傳出一樁憾事。一位正為人類飛行表演做準備的「噴射人」在訓練途中不幸於沙漠身亡。

法國「噴射人」Vincent Reffet生前熱愛參與極限運動：

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《每日郵報》報道，這位身亡的「噴射人」是來自法國阿訥西（Annecy）的雷費（Vincent Reffet），雙親都是跳傘好手。他曾挑戰自主人類飛行（autonomous human flight）極限，2014年從世界最高的哈里發塔進行低空跳傘（BASE jumping），獲得健力氏世界紀錄認證。

報道指雷費以跳傘好手身分贏得多面金牌，也是紅牛贊助的極限運動選手，現在是瑞士冒險家羅西（Yves Rossy）創辦、杜拜王儲贊助的「杜拜噴射人」（Jetman Dubai）團隊一員。

雷費與羅西2015年穿上飛行翼背包，和阿聯航空的A380雙層巨型客機並肩飛行，同時表演各項特技，隨後和另外一位好手菲根（Fred Fugen）組隊，準備參加杜拜世博名為「任務：人類飛行」（Mission Human Flight）的無助力人類飛行（unassisted human flight）表演，不料在訓練中身亡。

據報當地警方一開始並不清楚雷費身亡，阿聯民航主管機關並未答覆記者查詢。「杜拜噴射人」讚揚他是一位充滿天份的運動員，廣受團隊愛戴與尊敬，同時向家屬與前同事們致哀。他們並未交代雷費的詳細死因，僅表示正和所有有關單位密切合作。

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