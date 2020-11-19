美軍醜聞｜長官及同袍對女兵伸狼爪　舉報性侵及強姦無果心死自殺

美國《哥倫比亞廣播電台》（CBS News）針對軍中性侵問題展開1年半的調查，採訪近24名受害者、軍中防治部門吹哨者與輕生受害者家屬。他們發現，儘管國防部15年前就建立專業部門打擊性侵與性騷擾，耗費數億美元，卻仍無法適當處理相關案件。其中，中士摩根（Sergeant Morgan Robinson）甚至因此走上絕路。

美軍內部仍有性侵個案，更令其中一位受害者走上絕路：

根據摩根的母親黛比（Debbie Robinson），女兒小時候起就立志從軍，21歲決定入伍，在國民衛隊（Army National Guard）服役6年後，於2016年第一次被派遣前往科威特，卻「遭到其中一名上司的性侵與持續騷擾」，通報此事後，竟未得到任何回應。

摩根之後又被派遣前往阿富汗，在那裏再度遭到多名同袍輪暴，卻因為太過害怕，再也不敢通報。黛比說，「首先，因為他們（加害者）威脅她。其次，她知道這件事不會有任何發展。在科威特時，他們對於性侵與騷擾甚麼都沒做，在阿富汗時，又怎麼會採取行動呢？」

美國前國防部長馬提斯（James Mattis）於2018年4月時表示，軍中對於性侵罪行是「零容忍」的，「儘管戰場傷亡是戰爭的真實面，但我們無法接受軍隊大家庭內有任何人因性侵而受到傷亡」。4個月後，摩根自殺身亡。

Morgan Robinson died by suicide after she was allegedly sexually assaulted a second time while serving in the military. https://t.co/dKLYWpvqev — CBS This Morning (@CBSThisMorning) November 18, 2020

儘管軍隊針對摩根之死展開調查，交給家屬的調查文件卻遭嚴重竄改。黛比在原始版本的文件中讀到，「摩根．羅賓森中士在服役期間遭遇性、身體與心理方面的創傷，創傷的後遺症是導致她死亡的一個因素」。她說，「我真的不明白，他們怎麼能夠站在那裏，看着我的眼睛，把這（份文件）交給我」。

調查報告出爐之際，軍方性侵防治部門的主要政策顧問溫克爾博士（Dr. Elizabeth P. Van Winkle）重申五角大廈的承諾，「國防部仍致力於我們的目標，終結軍中性侵，向軍人提供最高品質的回應，並且追究侵犯者的責任」。

對於黛比而言，此話顯得格外諷刺。她直言，軍隊未能妥當處理案件，才會造成女兒的死亡，並且指出軍隊不可能「自己調查自己」，必須展開改革。

黛比無法停止思考，自己是否錯過了甚麼時機，沒有及早做到甚麼，身為一名母親，「我卻保護不了她」。她希望人們知道，摩根熱愛自己的工作、為國效力，卻在實踐夢想時遭遇巨大創傷，這一點「讓她崩潰」，「他們想要她的身體，他們也奪走了她的靈魂」。

美軍拒絕受訪談論此事，但發布聲明表示，他們已經展開全面調查，將對於涉案肇事者採取適當行動。

【相關圖輯】美國邪教教主判監120年 曾迫使女生為性奴 下身烙有他名字簡稱

+ 4 + 4 + 4

【相關圖輯】美國頂級侍酒師性醜聞 非禮強吻樣樣來 威迫利誘業界後輩上床

+ 7 + 7 + 7

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】