波音737 MAX獲批復飛　惟距離全面投入服務仍遙遠

美國波音公司737 MAX客機，正式獲美國聯邦航空總署（FAA）批准復飛，結束了長達20個月、歷時最久的禁飛令。此舉意味波音只要完成所有改修工程和機師訓練，737 MAX將可再次投入服務，然而這不代表故事結束，除了因今時今日航空業受盡新冠疫情影響，旅遊業不振，各航空公司和乘客會否「冒險」也是未知數。

波音737 MAX是波音著名737系列的最新款式，客機採用各種新技術及設計，節省燃油，原可望成為新一代中短途客機的代表，但在2018年和2019年接連兩宗致命空難，令客機在2019年3月全面停飛。

圖為11月17日，多架停泊在美國格蘭特縣國際機場的波音737 MAX客機。（Reuters）

20個月的停飛與復飛

兩次致命空難共奪去346人性命，原因最終歸咎於客機軟件設計錯誤，同時曝露FAA長年監管波音不足的問題。這次FAA再次批准737 MAX客機復飛，除要求波音撤底修改軟件，加強機師訓練外，亦找出了其他未被發現，如電線配置的安全隱患，要求一併改正。理論上經改善後，737 MAX將會更安全。只是誰現在會決定選搭737 MAX呢？

美國航空現在已開始把737 MAX的航機撥入航班內，不過目前也只是少量的，而且航空公司表示會讓乘客清楚知悉這是一737 MAX的航班。航空公司甚至承諾，若乘客不想乘坐737 MAX，可以更改行程。

圖為9月30日，系統經過修改的波音737 MAX客機正在試飛。（Reuters）

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乘客與航空公司的決擇

對乘客而言，搭乘737 MAX客機可能是一個冒險。很多人對飛機的畏懼都出於空難，要讓旅客忘記空難，重建信心並不容易。

波音同一時間亦難以大肆宣傳，強調他們已通過多重測試「737 MAX是經歷多重測試，最安全客機」，因為這需要經時間證實，也需要誰願意踏出第一步。事實上，航空公司正面臨艱難決擇：為避免引起恐慌，公司不會即時讓737 MAX大量復飛；但為了避免飛機繼續留在停在停機坪浪費資源成本，飛機早晚要全面投入服務。

美國西南航空表示，他們會預期需要3至4個月，才會慢慢讓737 MAX重投服務，他們想等待其他航空公司復飛後的情況再決定。

圖為2019年3月，一架抵達紐約機場的波音737 MAX客機。（Reuters）

除了美國外 還有世界各地

737 MAX在美國復飛亦不足夠，737 MAX要正式全面投入服務，還需等待世界其他地方的機構確認和批准。波音成功通過美國FAA一關，還有歐洲的歐洲航空安全局（EASA）、中國的中國民用航空局（CAAC）、還有加拿大、澳洲、日本、阿聯酋等相關機構的認可，其中加拿大已表明，暫不會跟隨美國放寬禁飛令。

在今天新冠疫情的陰霾下，旅遊業停頓，航空業備受重擊，連帶波音跌入低谷，737 MAX在這個時候復飛或許對市場影響不大。但在疫情逐漸過去，各國經濟重啟航空業迎來復蘇之際，737 MAX將重新成為全球焦點。