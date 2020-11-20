《國家地理》雜誌帶旅人望梅止渴　評選25個2021年最佳旅遊地點

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情導致全球旅遊業幾乎停擺。不少人出盡法寶想重拾旅遊的樂趣，「宅度假」（staycation）和「飛行假期」（flycation）等千奇百趣的度假方式應運而生。《國家地理》雜誌沒有忘記旅人對異國情懷的嚮往，11月17日公布2021年最佳旅遊地點，帶大家望梅止渴。

《國家地理》雜誌選出25個2021年最佳旅遊地點，並根據可持續、家庭、自然、歷險和文化分成五個類別。

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可持續精選地點遍佈歐洲、非洲和美國，例如希臘的阿洛尼索斯（Alonissos）和法國的新喀里多尼亞（New Caledonia）。家庭精選則有美國佛羅里達州的太空海岸（Space Coast）和英格蘭即將完成的海岸小徑（Coastal Path）。

如果想來一趟歷險，就可以到格魯吉亞的斯瓦涅季（Svaneti）和美國阿拉斯加州的卡特邁國家公園（Katmai National Park）。想親近大自然則可以選擇到觀賞北極光的聖地加拿大黃刀（Yellowknife），或者是澳洲的豪勳爵島（Lord Howe Island）。

亞州和大洋洲的上榜旅遊地點較少。除了有中國的桐廬作為代表以外，還有韓國的慶州市以及位於太平洋的美國屬地關島。