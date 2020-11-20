【新聞背後】蓬佩奧以色列之行訪兩爭議地區　戈蘭高地戰略價值高

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）11月19日訪問以色列，其中到訪約旦河西岸的以色列殖民區及戈蘭高地（Golan Heights）的行程備受爭議，他既成為首位到訪該兩個地區的美國國務卿，也因行程引來敘利亞與巴勒斯坦抗議。究其原因，這兩個地區皆為爭議領土，以色列控制這些地區未得到國際承認，其中戈蘭高地又被視為有高戰略價值。

在這次行程中，蓬佩奧繼續與以色列站同一陣線的立場，他既參觀在西岸殖民區的酒莊，又到訪戈蘭高地，他表示，過往美國總統一直拒絕承認戈蘭高地為以色列領土，但現在大家都無法否認「特朗普承認當地是以色列一部分」的決定。2019年3月，特朗普簽署法令，正式承認以色列擁有戈蘭高地。

敘利亞與巴勒斯坦多次對美方表達不滿，敘利亞11月19日透過國營傳媒發表聲明，批評蓬佩奧此舉是特朗普政府完結前的挑釁行為，侵犯敘利亞主權。至於西岸殖民區則有巴勒斯坦人上街示威，向美方抗議。

戈蘭高地劃有軍事分隔區，限制以色列和敘利亞雙方的軍隊行動，並由聯合國部隊駐守。（Getty Images）

爭議逾半世紀

戈蘭高地位於以色列東北，與黎巴嫩、約旦及敘利亞相連，面積大約是1800平方公里，當中以色列控制三分之二，即1200平方公里。

直到1967年為止，戈蘭高地都是由敘利亞控制，但該國在第三次中東戰爭（又稱六日戰爭）中慘敗於以色列之下，令後者佔領戈蘭高地大部分地方，更在1981年，以色列企圖吞併戈蘭高地入領土。但以色列的舉動一直未獲國際社會認同。

敘利亞方面亦多次要求以色列歸還土地不果，兩國在1974年簽訂停戰協定，當地局勢轉趨平靜。雙方更於2000年舉行高級別談判，商討移交土地和簽訂和平協定，可惜最終不歡而散。

2019年6月，內塔尼亞胡形容特朗普是以色列歷來在白宮最好的朋友，並把戈蘭高地的一個新殖民區起名「特朗普高地」（Reuters）

戈蘭高地住4萬人

在以色列佔領的戈蘭高地住有逾4萬人，當中過半數是德魯茲人（Druze）。他們是伊斯蘭教的其中一個分支，政治立場主要都是親敘利亞的巴沙爾政權。以色列在80年代吞併戈蘭高地後，當局曾經向德魯茲人提供公民權，但遭拒絕，因此他們至今仍稱自己為敘利亞人。當地也有大約2萬名以色列人居住，基本從事農業和旅遊業。

戈蘭高地作天然屏障

對於以色列而言，戈蘭高地可以作為分隔鄰近國家的重要天然屏障，特別是敘利亞爆發內戰以來，以色列擔心敘利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad）的盟友伊朗會利用該處發動攻擊，威脅以色列安全。

除了防禦作用外，戈蘭高地擁有豐富的自然資源，包括以色列有三分一的水源都是來自當地。另外火山灰土亦為葡萄園、果園及飼養牛隻帶來肥沃養分，為以色列農業有舉足輕重作用。