富二代撞毁爸爸逾2千萬元PAGANI超跑　事後一句話盡現二世祖心態

美國德州一名富二代YouTuber吉利恩（Gage Gillean），在11月17日晚間駕着父親的帕加尼超跑（Pagani Huayra Roadster）出門兜風時，失控撞到路旁的樹上，把價值350萬美元（約2,730萬元港元）的紫色超跑撞成廢鐵，事後他稱車子壞了可以換一台，但自己的命是無法取代。

Pagani「風神」超跑因意外而報廢：

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富二代Gage Gillean經常於網上炫富「曬車」：

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這場車禍發生在達拉斯，據事發現場的畫面顯示，跑車的安全氣囊完全彈出，整個車身幾乎撞得四分五裂，一邊的車門和至少一個前輪脫落，紫色的車體碎片也散落在馬路對面，而吉利恩僅受到輕傷。

事後吉利恩在Instagram上發布了一則限時動態，說：「我要感謝家人、朋友和粉絲們傳來的訊息，這對我來說意義重大」。還說：「鳥事總是會發生，感謝上帝給我第二次機會，撞車本可能讓我們受到更重的傷甚至致命」。

吉利恩經營的「GG Exotics」 YouTube頻道上有8萬4千人訂閱，他在11月18日發布了一則解釋車禍細節的影片，但之後切換為私人影片。影片中，吉利恩表示當天他與朋友開車去兜風，時速大約只有50公里，他有注意到胎壓過低的警告但並未重視，隨後行駛在中間車道時，吉利恩感覺到右後輪突然脫落，跑車也開始失控。

吉利恩形容事發當下：「我失控然後撞到路邊，接着從地面騰空撞到樹上，車門還飛掉」，他坦言：「這是我一生中遇過最可怕的事」。這輛PAGANI擁有754匹馬力，從0到時速100公里加速約只要3秒，極速可達時速338公里。

據他在社群媒體上的發文，吉利恩的父親今年6月才剛購入這台紫色PAGANI超跑，如今被撞到完全報廢。談到父親得知此事的反應時，吉利恩表示：「他顯然非常生氣，但我沒辦法控制所有事情，車子壞了可以換，但我是無法取代的。」

吉利恩的父親提姆（Tim Gillean）是美國達拉斯的私募股權公司Cross Equities創始人，擁有多輛高檔跑車。吉利恩的YouTube頻道和社群帳號上，滿滿都是他開着父親超跑的影片和合照。

除了完全報廢的PAGANI跑車外，提姆的名車收藏相當驚人，除了全球限量僅500台的麥拉倫「Senna」和法拉利「LaFerrari」跑車外，價值港近280百萬元的林寶堅尼「Urus」和港幣590萬元的勞斯萊斯「Dawn」車款都是收藏的一部分。

由於帕加尼每年只出產30輛超跑，每輛要費時十個月完工，提姆若想跟原廠訂購部件來維修，恐怕還有得等。

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