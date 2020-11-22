俄懷孕英勇狗闖失火安老院　喚醒負責人救回4命　自己燒傷倒下

俄羅斯列寧格勒州（Leningrad）的一間私人寧養中心日前發生大火，全靠懷孕的母犬馬蒂爾達（Matilda）勇闖失火建築，把身兼負責人的飼主叫醒，讓消防隊及時趕來救走四位住戶，但馬蒂爾達自己也在火場倒下，所幸最後也被救出，並緊急送往動物收容所。

《每日郵報》報道，馬蒂爾達吸入一氧化碳昏倒，同時身受嚴重燒傷，被動保義工送到聖彼得堡的瓦西列克（Vasilek）收容所進行搶救時，「因疼痛嚎哭顫抖，仍英勇地忍受一切」。

從影像可見，剛被送到收容所的馬蒂爾達接受獸醫診治時，一直輕輕舔着燒傷傷口，頭部的毛髮則幾乎被燒得一乾二淨（點擊放大瀏覽，圖片或會引起不安）▼▼▼

經過初步診治後，動保人員替馬蒂爾達繫上狗鍊，帶着她出外散步時，頭部、背部與四個腳掌也全都纏上紗布與棉花。收容所透過聲明表示，「馬蒂爾達臉部、頸部與腹部嚴重燒傷。一位生育專家對他進行長時間檢查，並小心研究小狗，確定牠們都還活着、狀況良好」。

由於馬蒂爾達是一隻大狗，所方坦承他們不可能掌握她到底懷上多少隻小狗，也因為乳頭受到嚴重燒傷，將無法餵養小狗。據報飼主自陳他們在火災受傷，目前已無暇顧及馬蒂爾達。

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