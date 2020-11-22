俄機師駕客機在空中畫「陽具圖案」　疑聲援自慰片遭公開國足隊長

俄羅斯廉航「勝利航空」（Russian Pobeda）的兩名機師本月進行飛行任務時，疑似刻意偏離航線，在天空畫出一個巨大的陰莖，讓許多航空迷深感訝異。相關人士指出，他們可能是為了聲援最近流出自慰影片的俄羅斯足球隊隊長迪斯尤巴（Artem Dzyuba），他因該影片遭到禁賽。而該航班也因此比預計時間晚了20分鐘到達目的地，兩名機師正接受是否危害飛安的調查。

根據英國《Metro》報道，該航班是11月11日由俄羅斯飛往葉卡捷琳（Yekaterinburg）的DP407班機。航空公司發言人表示， 兩名機師是為了聲援遭到欺凌和競賽的迪斯尤巴。官媒《今日俄羅斯》則稱這樣的行為「十分有種」但過於瘋狂。他們的身分都未公開。

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官方航空機構調查報告指出，他們曾先申請「檢查通訊和導航」許可，才開始進行這驚人大膽的「空中炫技」。目前的調查重點在於兩名機師在異動航線前是否經過允許、以及這樣的多次轉彎是否影響飛安、這樣的行為是否失職。視情況而定可能遭到嚴重懲罰。

32歲的足球員迪斯尤巴目前效力於俄超的聖彼得堡隊，他同時也是俄國足球隊的隊長。他之前疑似因手機遭黑客侵入，因此遭勒索巨額金錢，在拒絕支付後，他在床上的私密影片便遭流出瘋傳，俄羅斯國家隊也暫時讓他停止訓練和出賽。

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