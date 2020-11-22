福布斯最賺錢已故名人排行榜　高比拜仁超越瑪麗蓮夢露及約翰連儂

福布斯一年一度「最吸金已故名人排行榜」揭曉，米高積遜（Michael Jackson）連續第8年勇奪冠軍，年初意外去世的前NBA巨星高比拜仁（Kobe Bryant）則排到第6名，雖不及「貓王」皮禮士利（Elvis Presley），卻超越性感女神瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）、「披頭四」約翰連儂（John Lennon）等，威力依舊驚人。

不過「貓王」仍僅排第五 除米高積遜還有誰比他更「吸金」？點圖看看完整排名▼▼▼

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在世時有「流行樂之王」地位的米高積遜，儘管近年來有紀錄片稱他會性侵受邀到他的夢幻莊園過夜的男童，引發家屬抗議和各方爭執，依然不影響吸金實力，光這一年來他的招牌就賺進4800萬美元，比許多還在世的藝人都更厲害。亞軍和季軍分別是《The Grinch》作者Dr. Seuss，以及《史努比》原創人Charles Schulz，第4名彭馬（Arnold Palmer）在生前是高爾夫球名將，亦是今年排名最高的運動員。

第5名「貓王」皮禮士利雖已過世超過40年，生前多支名曲仍常在影視節目中出現，還能繼續收版權費。高比拜仁在一月因直升機失事去世至今，依舊有2000萬美元的進帳，排名第6，許多球迷在他噩耗傳出後搶購他的產品，累積出亮麗的銷售。第7名和第8名分別是英年早逝的饒舌歌手Juice WRLD，以及被視為「雷鬼樂之父」的馬利（Bob Marley），第9名約翰連儂與第10名Prince，生前亦都是樂壇紅星。

永遠的金髮尤物瑪麗蓮夢露雖然在今年只排到第13名，卻是名次最高的女星，她嬌俏中不失豔麗的臉蛋，至今還常在服飾、時尚產品中出現，都能為她的遺產管理者增加不少收入。

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