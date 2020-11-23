埃塞俄比亞內戰恐釀人道災難　或約20萬難民為避戰火逃離家園

非洲國家埃塞俄比亞（Ethiopia）提格雷州（Tigray）爆發內戰，可能造成人道災難。聯合國11月20日稱，埃塞俄比亞在未來6個月內可能有多達20萬名難民因逃離暴力並抵達蘇丹。

▼埃塞俄比亞難民因國家爆發內戰逃往鄰國蘇丹▼

埃塞俄比軍方發言人策加耶（Dejene Tsegaye）21日晚向平民發出警告：「從現在開始，戰鬥將是坦克戰，」「我們在（提格雷州首府）默克萊（Mekele）的人民應獲告知，他們得在重型炮擊中保護自己。」他指責提格雷州領袖躲藏在約50萬人口的城市裏，同時警告平民「避開」他們。

埃塞俄比亞軍方或違反國際法

國際組織人權觀察（Human Rights Watch）研究員巴德爾（Laetitia Bader）22日表示，埃塞俄比亞軍方把整座城市作為軍事目標的做法可能違反國際法。

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巴德爾在Twitter稱：「將整個城市作為軍事目標不僅非法，也可被視為集體懲罰的一種形式」。美國前國家安全顧問蘇珊賴斯（Susan Rice）轉載這條推文並補充道：「換句話說，是戰爭罪行。」

聯合國估計未來6個月難民人數將達20萬

聯合國難民總署（UNHCR）官員阿克塞爾・畢曉普（Axel Bisschop）20日在瑞士日內瓦（Geneva）出席記者會時表示：「與所有機構一起，我們已為約2萬人制定一個應對計劃，並且現在我們有約3.1萬（人），所以它（難民人數）已經超過這一數字。」「新計劃的人數為20萬人左右。」