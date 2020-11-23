潛水員的搖籃：波蘭新設全球最深泳池開幕　45.5米下佈置花心思

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全球最深的水池Deepspot在11月21日於波蘭首都華沙附近開幕。45.5米的池水中有人造水下洞穴、仿馬雅文明遺跡以及一艘小小沉船，供水肺潛水和自由潛水客探索。

中央社引述法國媒體報道，Deepspot可容納8000立方米的水，是一般25米泳池容量的20多倍。

不同於一般游泳池，雖然波蘭實施新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）防疫限制，Deepspot還是可以開幕，因為它屬於提供課程的訓練中心。

已有公司也計劃開設酒店，讓賓客能夠從房間看列水深5米處的潛水者。

47歲的Deepspot主管布拉什琴斯基（Michael Braszczynski）本身是潛水愛好者，設施開幕時他告訴法國媒體：「這是全球最深的水池。」

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目前健力士世界紀錄大全中的紀錄保持者為義大利蒙特格羅托泰梅（Montegrotto Terme）一座42米深的水池。英國深達50米的Blue Abyss水池則計劃於2021年開幕。

Deepspot開幕首日約有十多人光顧，包括8名經驗豐富、想通過教練考試的潛水者。

39歲潛水教練卡茨普札克（Przemyslaw Kacprzak）表示：「這裏沒有壯觀的魚群或珊瑚礁，所以無法取代海洋，但它當然是學習和訓練在開放水域安全潛水的好地方。」

「而且很有趣！它就好像是潛水者的幼稚園。」

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