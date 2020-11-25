【新冠肺炎】美國漢喝啤酒付逾2.3萬元貼士　餐廳顧客向酒吧送暖

美國俄亥俄州克利夫蘭一家餐廳因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情自願停業，11月22日是餐廳休業前最後一天營業，一位顧客來到店面點了一瓶啤酒，消費7.02美元（約54.8港元），卻打賞3,000美元（約23,400港元）小費。

餐廳Nighttown的老闆布倫丹・林（Brendan Ring）在Facebook分享這段經歷。他說，當天中午，一名男顧客走進餐廳要了一瓶啤酒。他在結賬時祝他好運，並指希望他能與4名有份提供服務的員工一起分享小費。

So just before we closed today at Nighttown a customer walked in and ordered a beer and asked for the check and handed... 由 Brendan Ring 發佈於 2020年11月22日 星期日

顧客付錢後離開餐廳時，布倫丹看一下收據，發現「小費」一欄上寫下3,000美元。

布倫丹連忙追上去問清楚顧客，對方說他沒有弄錯，更稱在餐廳重開時，會再來光顧。

布倫丹在Facebook上載這張寫下大額小費收據的照片，稱他與員工衷心感謝這位不願公開姓名的顧客的善舉。不少網民亦留言，對這位「神秘顧客」表示讚賞。

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