達爾文手稿失蹤20年　劍橋大學籲公眾協助尋找

英國媒體11月24日報道，劍橋大學（Cambridge University）公布，英國19世紀科學家、進化論始祖達爾文（Charles Darwin）的兩本筆記本手稿已遺失約20年。劍橋大學圖書館呼籲公眾提供協助，以尋回它們。

達爾文筆記本手稿：圖為11月25日，英國劍橋大學圖書館網站的「生命之樹素描」照片。Cambridge University Library 網站）

包含「生命之樹素描」

在涉事的兩本筆記本中，其中1本包含著名的「生命之樹素描」，是達爾文探索物種之間進化關係的紀錄。筆記本的尺寸比明信片還要小，它們本來存放於1個訂製的藍盒子中，盒子的大小與平裝書相若。

遺失前曾參與拍攝工作

劍橋大學圖書館在2000年11月根據內部要求，將筆記本從特別手稿收藏室中取出，以進行拍攝工作。它們當時被帶到一個臨時攝影棚中。在2個月後，職員進行例行檢查時發現筆記本遺失。

可能已被盜

圖書管理員加德納博士（Jessica Gardner）在2020年初安排一次新搜索，結果還是沒有找到筆記本。她指：「筆記本可能已被偷走。」劍橋郡（Cambridgeshire）警方現已收到通知，筆記本遺失的事已被藝術品遺失登記局（Art Loss Register）記錄。警方亦在國際刑警組織（Interpol）的被盜藝術品資料庫中記錄達爾文的筆記本。

「物競天擇」

達爾文以「物競天擇」為核心思想的進化論令他舉世聞名。他在1859年發表的著作《物種起源》（On the Origin of Species）提及進化論，與人類以往一直相信的「神造萬物」信仰截然不同。