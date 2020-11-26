Black Friday丨英組織指近9成商品與之前同價或更貴　4招免遭誤導

美國感恩節後的購物日「黑色星期五」（Black Friday）即將來臨，全球多地民眾都期待在當天以特惠價格購物。不過英國消費者組織Which?在11月24日就指，有85%的受調查「黑色星期五」貨品在同年稍早時曾以相同或更便宜價錢出售。團體又向公眾提供4個招數避免遭「優惠」誤導。

Which?追蹤219件在Amazon、AO.com、Argos、Currys PC World及John Lewis以「黑色星期五買賣」作宣傳的熱門產品價格，發現有85%商品在「黑色星期五」前6個月內曾以更便宜或同等價格出售。

圖為2019年11月29日美國紐約一名顧客在百貨公司「黑色星期五」促銷期間拿着一個慢燉鍋（AP）

Which?呼籲消費者在花費金錢前先做研究，並向民眾提供4個免遭誤導的技巧，可以藉此找到「真優惠」。

1. 在多個網站格價

Which?指這是最基本，但根據調查，2017年有13%消費者表明不會在消費時先瀏覽多個網站。組織指，經常可以發現多於一間商店以相若價錢賣同樣商品，但當中只會有一間宣稱他們的價格是「特別優惠」，所以消費者應該透過瀏覽不同網站格價，可以發現有關價格並非是特定的特別優惠。

2. 尋找售價紀錄

Which?指，透過多個網站可以尋找商品價格紀錄，例如是Pricerunner、PriceSpy及CamelCamelCamel等，可讓民眾知道有關商品在「黑色星期五」的價格是否真的值得令人興奮。

3. 警惕「原價」字眼

Which?指，「原價100，現售50」（was £100, now £50）是「黑色星期五」常見的銷售字眼，但不要用「原價」作評定價格的標準。組織指，他們檢視2020年上半年主要零售商的優惠價商品，發現多個商品定為「特價」的時間，比定為「原價」還要長，所以「原價」不能盡信。

4. 留意價格的「備註」

Which?指，目前政府規管「特惠」的規定不明確，在部分情況，商品會使用已長期不適用的價格作為「原價」，然後加上備註解釋以符合規定，讓現售價格看起來很優惠，所以消費者可以留意這些備註，有些備註解釋詳盡，有時則會被掩埋。Which?指，假如消費者想對自己達成最划算的交易有信心，那就值得進行一些研究。