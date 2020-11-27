奧地利「Fucking村」2021年改名　結束長年尷尬　民眾鬆一口氣

奧地利首都維也納西邊350公里有一名為Fucking（中譯：富金）的村莊，因其拼音同英文粗話，當地居民長年被英語人士取笑，除此之外，許多遊客還會把路標偷回家做紀念。當地居民再也受不了，終於於11月26日通過改名決定，明年1月1日起改叫Fugging村。

奧地利Fucking村簡介（按圖了解）：

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富金村位於塔爾斯多夫市（Tarsdorf），該市市長霍爾茨納（Andrea Holzner）說，「我能確認該村莊已經改名」。

當地居民因其村名長年來受到外界取笑，近年來，愈來愈多遊客在村莊入口和路標拍照，有些人甚至會做出冒犯性姿勢上傳社群媒體；還有人甚至將路標偷走，導致當局後來必須用水泥固定新路標。

部分專家指出，富金村村名最早起源於11世紀。

該村最早於1070年正式有人居住，不過根據當地傳聞，六世紀一個叫福克（Focko）的巴伐利亞（Bavarian）貴族在此定居，一張1825年的地圖顯示該村當時叫做Fuking。

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