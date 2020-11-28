日本Twitter「失敗攝影大賽」貓神降臨與火燒城堡張張爆笑

現在社交網絡發達，許多人都會利用IG、FB等網站，上傳自己拍攝的照片。為了追求美觀，更是有不少人花功夫研究攝影技巧，但難免還是有一些失敗照片。最近就有日本網友，故意公開各種各樣的失敗照片，逗趣畫面反而讓人嘴角上揚。

全日本失敗攝影作品選輯（按圖欣賞！）：

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根據日本媒體《ねとらぼ》報道，最近在日本Twitter，吹起一股分享自己拍攝失敗的照片風潮。這些投稿會以「全日本失敗写真協会」的標籤，而照片的內容都相當令人「噴飯」。例如一位網友，本來是想拍攝迪士尼樂園中的「灰姑娘城堡」，結果拍出來的，卻是彷彿整棟正在燃燒的樣子。

另外也有網友，原本想拍出美麗的星空，但最後拍到的，卻是有如「星際大戰」中穿梭銀河的景象。還有人想拍還有人本來是要拍自家的可愛貓咪，結果因為光線干擾，導致只露一個貓頭出來，彷彿是「貓神降臨」。

由於實在太過有趣，這些「失敗照」立刻引起話題，網友們紛紛表示「我不行了，真的太好笑了」、「灰姑娘城被攻陷啦」、「別騙喔這根本就直接是星際大戰的圖吧」。而目前為止，仍有持續有許多網友投稿各種爆笑失敗照片，顯然熱潮還會繼續再維持一陣子。

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