「拱起背」拿超市貨品會顯得性感？意大利電視節目被指消費女性

意大利公共廣播機構一檔節目近日播出爭議內容，讓穿着火辣、腳踩高跟鞋的女來賓，在節目中教導女性觀眾「如何在超市裏性感的購物」，引來大量批評，指責這根本是在消費女性。目前節目已經停播，高層也下令徹查這起事件。

意大利一電視節目教導女性「如何在超市裏性感的購物」：

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該節目名為《Detto Fatto》，在意大利廣播電視公司（Rai）旗下的二號頻道播出，當時節目邀請了身兼芭蕾舞者和鋼管舞老師的安傑利洛（Emily Angelillo），來教導女性觀眾「如何在超市裏性感的購物」。

節目中，穿着皮革迷你短褲、腳踩高跟鞋的安傑利洛建議女性觀眾要「拱起背」來拿貨架上較高的產品，還不忘提醒同時要把膝蓋抬起來，看起來才能更加「撩人」。

當問到該如何撿起掉在地上的東西時，安傑利洛還演示了一套「不低級」的做法，她先以彎曲一邊膝蓋的姿勢蹲下，還強調要保持雙腿閉合，才不會「不小心」打開雙腿讓情況變得低級，最後拿起產品並輕輕抬起臀部站起身。

節目最後，安傑利洛還秀了一段性感舞蹈，把購物推車當成表演道具。

節目播出後在意大利社群媒體上受到廣泛譴責，更由於接近「國際消除對婦女的暴力行為日」（International Day for the Elimination of Violence against Women），加劇了人們對消費女性的憤慨。Twitter上有網友表示「這真丟臉，他們在想甚麼」。意大利農業部長貝拉諾瓦（Teresa Bellanova）也在Twitter上抨擊，稱「我們還要以虛假且刻板的方式來談論女性多久」。

在各方聲討下，意國公共廣播機構已將《Detto Fatto》停播，執行長薩利尼（Fabrizio Salini）下令徹查該事件，他表示節目內容與其公共服務的精神和立場無關，更批評這是對女性刻板印象的「極為嚴重的範例」。

節目女主持人瓜切羅（Bianca Guaccero）也為該集「膚淺的內容」道歉，表示以後再也不會發生這種情況。來賓安傑利洛也在Facebook上表示「對所有受到侮辱的婦女感到抱歉」。

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