【星球大戰】演原初黑武士的無名英雄　鮑斯逝世享壽85歲

英國經理人公司Bowington Management於11月29日在Twitter推文中公布，曾在《星球大戰中》飾演原初黑武士的無名英雄鮑斯（David Prowse）去世，享壽85歲。

Bowington Management寫道：「我們懷着對我們及全球粉絲來說是令人心痛的悲傷及很大的惋惜，宣布我們的主顧鮑斯已逝世，終年85歲。」

鮑斯生於1935年7月1日，除了《星球大戰》，他在早期藝生涯中亦出演《科學怪人和來自地獄的怪物》（Frankenstein and the Monster from Hell）中科學怪人的一角。經理人公司稱他在短暫的患病後去世。

黑武士「真身」其實是美國演員瓊斯（James Earl Jones），在熒幕上出演的鮑斯，因為後者的口音不對，才由瓊斯配音。瓊斯沒有南方非裔人士的腔調，他字正腔圓亦聲如洪鐘，為角色注入靈魂。

It's with great regret and heart-wrenching sadness for us and million of fans around the world, to announce that our client DAVE PROWSE M.B.E. has passed away at the age of 85. #DaveProwse @starwars #DarthVader #GreenCrossCodeMan #iconic #actor #bodybuilder #MBE pic.twitter.com/dL2RmdIqg8 — Bowington Management (@BowingtonM) November 29, 2020

星戰名言：「我就是你父親。」

對於不少星戰迷來說，電影不少精彩場面長久印在它，成為日後其他作品的模仿和致敬。其中最著名之一當然是在第二套、即系列第5部電影《星球大戰之帝國反擊戰》中，黑武士和魯克的決戰最後，魯克被打敗後黑武士說出的驚人一句：「我就是你父親。」和魯克的：「不────！！」

特別值得一提，是一套在2015年上映的西班牙紀錄片，講述釋演原初黑武士的鮑斯拍攝《星戰》的故事，片名就引用了雖不是出自他口卻名留千古的：「I am your father」。

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