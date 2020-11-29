英國好老闆豪向員工豪派逾2億　36歲秘書開心退休

英國一名絕世老闆豪爽的舉動，羨煞不少打工仔。英國媒體11月24日報道，2019年他曾將2,100萬鎊（約216,581,171港元）當成禮物，送予屬下員工，讓其秘書年僅36歲就能退休。

英國《鏡報》24日報道，莫爾德（Matthew Molding）2004年與好友蓋爾摩（John Gallemore）創辦英國電子商貿公司The Hut Group，網站最初專門銷售CD，如今業務已擴充到健康、美容及蛋白質補充劑等產品。公司亦發展出逾百個網站。他的公司已在9月上市。

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現年48歲的莫爾德如今是億萬富豪，16年來累積大量財富。他不僅富有，也十分慷慨，撥出2100萬鎊予員工當禮物。

受惠於莫爾德的也不止他的員工，他已承諾將全部75萬鎊的年薪捐出作慈善用途，此外，在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續期間，他也捐出1000萬鎊來支持有關工作，另外再捐價值200萬鎊的防護衣予前線醫護人員。

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