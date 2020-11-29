美國猶他州神秘「金屬巨柱」　一夜之間消失了

突然在美國猶他州（Utah）一偏遠地區出現的神祕巨型柱，被人打趣說是100%重現《2001太空漫遊》場景，吸引了一些人前來「打卡」。不過美國土地管理局（Bureau of Land Management）11月28日說，它被「不知名人士」移走了。

Here is our official statement on the rumors surrounding the "#Monolith:" We have received credible reports that the... 由 Bureau of Land Management - Utah 發佈於 2020年11月28日 星期六

當局在Facebook貼文稱收到可靠的報告稱，那非法的結構物已被移走。當局稱沒有動手移走它，因它被視為「私人物品」。

土地管理局在貼文中稱它為「大獨碑」（monolith）。

猶他州公眾安全部（Department of Public Safety）在一份聲明中指出：「在未經許可的情況下，於公共土地豎立及裝置結構物或藝術品仍是非法的，無論您來自什麼星球。」

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巨柱是在11月18日被猶他州公眾安全的飛行部門發現的。機上人員本是協助野生動物資源部點算大角羊的數量，卻發現一個類是似電影《2001太空漫遊》的場景。

名為哈欽斯（Bret Hutchings）的工作人員說，其中一名生物學家在大家乘機飛過時發現它，繼而發出驚嘆聲，要求掉頭去看看巨柱。

這根巨型柱估計約3米高，用某種金屬製成，部分金屬似乎埋在地下。俐落的外型和四周巨大的紅色岩石形成強烈的對比。

哈欽斯表示，巨型柱看起來是人造的，似乎已牢固打入地底而非從天而降，「我認為是某些新潮藝術家或是你知道，電影2001太空漫遊的大粉絲留下的」。該景象和寇比力克（Stanley Kubrick）1989年的電影《2001太空漫遊》中一群猿猴遇到巨大柱體場景相似。

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