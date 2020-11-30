日本Twitter瘋傳超前衛穿窿冷衫　保暖能力近乎零　售價更嚇人

時尚好難懂！一件鏤空針織毛衣竟要價7萬日圓（約5,200港元）！近日日本推特（Twitter）瘋傳一款「挖空針織衫」，該針織衫超奇特的設計，不僅沒有禦寒作用，穿上身甚至無法將身體覆蓋，然而這樣特殊的單品竟要價7萬日圓，讓不少網友都驚呼：「冬天愈穿愈少！」

據Twitter網友表示，該款針織衫是英國時裝品牌「JW Anderson」在2020年春夏時裝周的重點單品，材質為100%初剪羊毛，並在意大利生產製造。商品欄中描述，此款挖剪設計針織衫，不論是與其他衣服分層或單獨穿搭，皆能「彰顯自我個性」。

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從照片中可看出，該針織衫穿在模特兒身上時，特殊剪裁的線條會自然的垂墜在身上，不過整件由於設計的關係，會將身體的上半部整個露出來，呈現出相當前衛的造型。

更有不少網友挖出知名韓國男子團體iKON成員宋允亨也曾在MV中穿過此款針織衫。消息一出後，部分網友也紛紛留言回應，「冬天穿這哪會保暖」、「時尚真的很難懂」、「走的也太前面」、「這才叫做時尚」、「也太通風了吧」、「其實認真穿起來真的還滿好看的」。

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