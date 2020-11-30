日本動物飼育員以超美繪畫神回覆小朋友問題　橋本環奈也被召喚

日本動物園飼育員神回覆，機智回答小朋友問題！在一般人的印象中動物園裏的飼育員通常都給人嚴肅、專業的形象，且需時時刻刻觀照園裏的動物，因此不太會與參觀者有太多接觸。不過日本一名飼育員，特別用生動的插圖和幽默的口吻回答參訪小朋友天馬行空的問題，照片被PO到推特（Twitter）後，引來大批網友熱議，紛紛表示「太有創意了」。

從該網友PO出的照片中可看見，日本兵庫縣一家名為「英格蘭之丘（イングランドの丘）」的觀光農場，為來參觀的小朋友特別製作了一張問答表單，小朋友可以在上面問任何問題，飼育員就會在右邊的空白處回答。

神回覆小朋友問題還「開黃腔」 點圖看看在網上瘋傳的有趣對答▼▼▼

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從第一張照片可看出，一名小朋友在照片中寫道「希望動物園有一天能飼養眼鏡王蛇（キングコブラ）」，該飼育員則幽默的畫了一張飼育員被眼鏡王蛇綑綁的插圖，左下角還有一隻樹熊的背影，並接着答道「飼育員還是比較喜歡與眼鏡蛇（コブラ）僅有一字之差的樹熊（コアラ）」，風趣的透露飼育員對眼鏡王蛇的恐懼。

另一位小朋友詢問，「要怎麼做才能實現成為鵜鶘（ペリカン）的夢想」，不過卻不小心寫成日本團體櫻坂46成員渡邊梨加（べりか）的名字。這時飼育員還是幽默的以文字回應，「擁有夢想是很重要的事情，同事當中有人想要成為女星橋本○奈，但到現在都還沒有橋本○奈來上過班」。

最後一位小朋友則在問題欄位中寫下「龍蝦、小雞、金魚」的字樣，飼育員更發揮繪畫技巧，畫出一隻擁有「龍蝦手」和「魚尾巴」的小雞，驚人的創意實在讓人相當佩服。

PO文一出後，隨即引來超過20萬人按讚，4.2萬人轉發，並留言「根本就是被飼育員耽誤的插畫家」、「也太幽默了吧」、「畫得好好」、「好想去這家動物園玩」、「這位飼育員也太有趣」、「圖片都好可愛，我也想收到一張」。

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