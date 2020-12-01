誰是泡菜宗主國？中國「泡菜國際標準」問世　韓國：此不同彼

中國制定泡菜國際標準，內地媒體聲稱，「我國的泡菜產業成為了國際泡菜市場的行業標竿，我國泡菜產業的技術標準被世界所認同，泡菜行業都將按照這一標準進行生產」。不過韓國農林畜產食品部指出，此次國際標準不適用於韓國泡菜。

根據內地媒體「新浪」報道指出，中國制定泡菜國際標準的問世，「意味著我國的泡菜產業成為了國際泡菜市場的行業標竿，我國泡菜產業的技術標準被世界所認同，從今以後，大陸泡菜在國際市場將更有話語權了」。

報道指出，國際標準的制定，將大幅提升中國泡菜在國際市場的地位與影響力，對泡菜產業而言，可向更優更強的方向發展，並起到巨大的推動作用，且本次參與制定標準的專家中，沒有來自韓國的專家。而韓國泡菜消費量中，有35％來自進口，其中99％來自中國內地。

（編按：中國於2019年開始制定泡菜標準的程序。國際標準化組織五名成員國中國、土耳其、印度、伊朗和塞爾維亞上周通過中國所提出的泡菜（pao cai）國際標準。）

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然而，韓媒「韓聯社」指出，韓國農林畜產食品部稱，此次國際標準的制定並不意味著中國的泡菜成為Kimchi（韓國泡菜）的國際標準。2001年聯合國糧食及農業組織（FAO）國際食品標準委員會制定了Kimchi國際標準。中方制定的標準關乎四川鹽漬發酵蔬菜，ISO文件也指出，該規格不適用於韓國Kimchi（泡菜）。

（編按：韓國農林畜產食品部指出，聯合國糧食及農業組織正式確認製作韓國泡菜的工業標準，列明材料、食品添加劑標籤和產品名稱。製作韓國泡菜的過程「김장」於2013年獲聯合國教育科學文化組織評定為非物質文化遺產。）

新浪報道指出，「韓國自稱泡菜宗主國，但其實早已名存實亡」，目前韓國泡菜價格暴漲，許多餐廳暫停提供免費的泡菜。受到颱風與雨季影響，現在韓國一顆白菜要價1.0689萬韓元，相比2019年的價格，足足上漲40％。

（編按：有專家認為，韓國應該對中國試圖對文化資產主張權利保持警覺。誠信女子大學教授徐坰德向韓聯社表示，韓國泡菜獲全球認可是韓國文化的一部份，當韓國文化影響力於國際擴張，中國似乎想主張有關文化能夠追溯至中國。韓國有網民形容，中國偷走韓國的文化，有人則擔心中國還可能竊取韓服等其他文化。）

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