澳洲科學家出動超強望遠鏡　12天極速畫出「宇宙的Google Maps」

美國有線新聞網絡（CNN）報道，澳洲科學家利用一台新而有力的望遠鏡，以破紀錄高速畫出300萬個星系的地圖，完成所謂「宇宙的Google地圖」。

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澳洲聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）的澳洲平方千米陣探路者射電望遠鏡（ASKAP）位於澳洲西部沙漠，只花300小時、也就是12.5天，就畫出宇宙地圖，是天文學一大進展。同樣的工作先前要花上幾年。

這是這台射電望遠鏡首次全面測試。新的宇宙地圖涵蓋83%的天空，並以前所未有的細膩程度呈現星系。

（編按：研究結果12月1日刊於《澳洲天文學會叢刊》（Publications of the Astronomical Society of Australia）。澳洲聯邦科學與工業研究組織天文學家兼研究主要作者麥康奈爾（David McConnell）指出，科學家估計將於未來利用望遠鏡找到數以千萬計的新星系，天文學家將能夠用新數據探索未知，並研究星體的形成以及星系和黑洞的演化和互動。）

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