澳洲科學家出動超強望遠鏡　12天極速畫出「宇宙的Google Maps」

美國有線新聞網絡(CNN)報道,澳洲科學家利用一台新而有力的望遠鏡,以破紀錄高速畫出300萬個星系的地圖,完成所謂「宇宙的Google地圖」。

點圖看看該探路者射電望遠鏡及更多太空Google Maps圖片▼▼▼

+ 16 + 16 + 16

澳洲聯邦科學與工業研究組織(CSIRO)的澳洲平方千米陣探路者射電望遠鏡(ASKAP)位於澳洲西部沙漠,只花300小時、也就是12.5天,就畫出宇宙地圖,是天文學一大進展。同樣的工作先前要花上幾年。

這是這台射電望遠鏡首次全面測試。新的宇宙地圖涵蓋83%的天空,並以前所未有的細膩程度呈現星系。

(編按:研究結果12月1日刊於《澳洲天文學會叢刊》(Publications of the Astronomical Society of Australia)。澳洲聯邦科學與工業研究組織天文學家兼研究主要作者麥康奈爾(David McConnell)指出,科學家估計將於未來利用望遠鏡找到數以千萬計的新星系,天文學家將能夠用新數據探索未知,並研究星體的形成以及星系和黑洞的演化和互動。)

【更多天文圖輯】歐洲天文台重現恆星遭黑洞撕裂全過程 最後一抹殘光極淒美(點擊放大瀏覽)▼▼▼

+ 11 + 11 + 11

NASA公開最新超清晰木星照 漩渦狀煙霧繚繞如梵高名畫《星空》(點擊放大瀏覽)▼▼▼

NASA公開火星史上最清地貌全景照 18億像素荒涼地表清晰可見(點擊放大瀏覽)▼▼▼

+ 15 + 15 + 15

延伸閱讀:

登陸有望!最新技術可將火星鹽水轉化為可利用的燃料和氧氣

泰國「皇家網軍特戰隊」?被Twitter停權的反抗爭愛祖國帳號

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】