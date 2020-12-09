日本雅子皇后不好當　學霸選擇嫁給愛情有代價　生育皇嗣壓力爆錶

最近發生了很多事。關掉那個22歲山東女孩的新聞界面時，我的心隱隱作痛。奶奶逼她做繁重的家務、罰站，還拳腳亂棒一陣毒打。160多斤的女孩子，硬生生被折磨到只剩下60多斤，最終離開了人世。而發生這一切的理由只因為：她不能懷孕。施虐的一家子居然還理直氣壯：花重金娶她，就是為了傳宗接代，不然要她有甚麼用？這類事情，不僅發生在一般女性身上，就算當上一國皇后，也不能倖免。

早前，日本皇室宣布了一件大事：德仁天皇的弟弟文仁親王成為了第一皇位繼承人，文仁的兒子悠仁，順理成章地成了第二繼承人。照常理來說，皇位的第一繼承人應該是天皇的兒子，可皇后雅子為此努力了27年，依然無果。

其實，許多日本民眾都已經表示支持立雅子的女兒愛子為下一任繼承人。但是，這就違反了1889年延續至今的《皇室典範》，明治天皇早就規定：日本不設立女天皇。立嗣大典上，皇后雅子也出席了。她身穿傳統服飾十二單，華美的色彩襯托出她一貫的優雅體態，但是遮不住她的眼袋和法令紋。（請點擊放大瀏覽）▼▼▼

因為「生男孩」這座大山，她早就被逼到纏綿病榻。即使是來自常青藤名校的大學霸、日本第一女外交官，生不了男孩，那些優秀的成績就根本不值得一提。不僅要專心生子，同時還要放棄自己的事業。德仁曾經承諾雅子：你會成為皇室專門的外交官。可是個人的力量在迂腐的製度下微乎其微。最後，結婚之後的雅子唯一可做的，就是生孩子。連看起來高枕無憂的皇后，都經歷了慘痛的生子壓力，當代女性還會羨慕嫁入皇親貴族的那些人嗎？

驚艷哈佛的日本第一女外交官

雖然一直被稱為「平民皇后」，但是雅子過去的生活並不平凡。1963年，她在東京出生。父親小和田恆是日本外務省的外交官，母親是企業家的女兒，在日本聯合國兒童基金會評議會擔任評議員。由於父親工作的原因，1歲開始，雅子就跟父母在不同的城市輾轉生活：莫斯科、紐約、東京、波士頓等等。

多元化的環境，讓她迅速嶄露出了語言天賦。18歲時，她已經掌握了英、法、日、德、俄五國語言。上世紀八十年代，在日美貿易產生摩擦的節骨眼上，雅子毅然選擇進入哈佛大學的經濟系，師從着名經濟學家Jeffrey Sachs。在一場私人宴會上，大家聊起了日美關係的困惑。許多人並不了解日本經濟的真實情況，只顧着各抒己見。突然，雅子淡定地走到了公眾面前。人們打量着這個東亞女孩：眉間流動着炯炯有神的目光，兩頰飽滿的蘋果肌上，掛着一抹自信的微笑。

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大家以為，她只是來參加這場宴會的一個漂亮女孩。而她一張口，竟然用流利的英語冷靜分析了日本真實的經濟狀況，還講述了自己對日美關係的理解，一下子驚艷了眾人。遇上別國的友人不理解的細節，她又能自如地轉換成法語、德語，為他們一一解釋。這樣的女孩，在哈佛也不多見。於是，在場的人們忍不住誇讚說：「雅子，你就是日本未來的『外交官』啊！」

或許，是這個經歷激起了她心裏的浪花，或許，是受了父親的影響，從哈佛順利畢業後，雅子決定回到日本學習法律，成為一名外交官。在東京大學法律系只學習了半年，雅子就通過了日本外務省的入省考試。800名應試者中，她是被錄取的僅3名女性之一。朋友們在為雅子家中為她慶祝通過入省考試。小和田雅子，成了日本歷史上第一個有國家公務員資格的女外交官。這一年，她才23歲。後來，她懷着成為日本第一位女性駐美大使的夢想，還被公派去了英國牛津大學進修國際關係學。這位一路開掛的職業女性，在人生大事上也沒有耽擱時間。

1986年，23歲的雅子受邀參加了一場歡迎西班牙公主的音樂會。宴會上，皇太子德仁對她一見鍾情。7年後，1993年6月9日，兩人舉行了盛大的婚禮。日本全國休假，有一半的民眾觀看了婚禮直播。從此，雅子成了全國女孩的新偶像。很多年輕人在結婚時，甚至會模仿雅子結婚時的穿衣打扮。聰明的商家還特別推出「皇太子妃套餐」，吸引了眾多新娘。

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然而，出乎意料的事情扭轉了一切。2006年，40歲的紀子妃的突然生下了悠仁。皇室終於有了男嗣，不過這是二太子妃的功勞。2019年，德仁繼位，雅子妃成了雅子皇后，但是此時的皇后，早已耗盡了所有的生命力。

2020年，仍然飽受生育壓力的女性們

當今社會，理智上人們覺得「生男孩」這樣的壓力應該已經過去了，或者，在絕大多數發達的地區已經沒有這種觀念了。但事實並非如此。除了身為皇后的雅子，還有很多女性，她們在各自的領域很優秀，但也逃脫不了「生男孩」這一關。

最近，著名演員三田寬子在綜藝《GORO DELUXE》上分享自己的婚後生活的影片，引起了熱議。25歲時，處於事業巔峰期的她突然宣布隱退，嫁給了歌舞伎世家「成駒屋」的繼承人中村橋之助。婚後的任務立馬來了：生孩子，而且必須生出男孩。

回頭想想，那個吸引了全日本，甚至全世界目光的雅子，在她跨過護城河，踏入東京皇居大門的那一刻，她將面對的，不僅是森嚴的皇宮大殿，還有那座名為「生育」的巨型城堡。而這座城堡直到2020年依然存在着，也數不清究竟困住了多少女性。

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