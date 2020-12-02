加拿大擬就投資物業向外國人徵稅　想趁機入手　先看「買樓攻略」

加拿大政府11月30日公布的秋季預算檢討文件，有意向擁有物業的外國人徵稅，但沒有提及細節。官員12月1 表示,可能在明年3月或4月公布春季預算案時,一併公布徵稅細節。

業主的權利

加拿大對海外房產買家的政策相對開放，非加拿大居民與居民對房產的擁有權是一樣的。惟根據蘇富比國際地產公司網站（Sotheby's International Realty）12月2日顯示的資料，擁有在加拿大的房產不會令外國人享有特別的移民特權。

除了擁有加拿大工作簽證、學生簽證或永久居民身份的人外，外籍人士每次只可在加拿大逗留最多6個月，這些外籍人士在買房產時會被視作「非居民」。如果買家要逗留6個月以上，則要申請居民身份。

加拿大買樓：圖為2017年5月24日，多倫多市郊一間已在放售的房屋。（Reuters）

可購買的種類

加拿大政府對外國買家可購買的房產種類限制很少。外國買家可買公寓、獨立屋、豪宅、商業房產、馬場、葡萄園及其他房產。

加拿大買樓：圖為4月1日，多倫多金融區的行人。（Getty）

要支付的稅項

在卑詩省（British Columbia）的部分地區，外國買家要支付20%的土地轉讓稅，買家也要為空置的房屋支付投機稅，如溫哥華（Vancouver）的空置稅。安大略省（Ontario）的部分城市向外國買家徵收15%的稅項，但安大略省不會向外國買家徵收空置房屋的投機稅。

在大多倫多地區（GTA），外國買家每年要為房產支付房產稅。稅項根據房產的評估價值而定，大約是評估價值的 0.75%至1%。

路透社12月2日報道，加拿大政府準備向外國房產買家徵收新稅項，以助壓低海外買家以投機性質購買房產的情況，該情況被認為是在部分市場推高樓價、令很多加拿大人買不起房產的原因。報道稱，11月30日公布的文件提及上述新稅項，但未提及細節。

加拿大買樓：圖為2005年11月28日，渥太華國會附近的景色。（Getty）

主要城市2020年4月平均樓價

１.溫哥華：1,036,000加元 過去12個月的價格變動百分比為+ 2.63 %

２.多倫多：870,000加元 過去12個月的價格變動百分比為+10.2 %

３.渥太華（Ottawa）：479,000加元 過去12個月的價格變動百分比為+ 15.4 %

４.卡爾加里（Calgary）：410,000加元 過去12個月的價格變動百分比為 – 1.5 %

５.蒙特利爾（Montreal）：435,000加元 過去12個月的價格變動百分比為+ 9.3 %

６. 哈利法克斯（Halifax）：331,000加元 過去12個月的價格變動百分比為+ 3.6 %

７.里賈納（Regina）：254,000加元 過去12個月的價格變動百分比為 – 3.9 %

８.弗雷德里克頓（Fredericton）：198,000加元 過去12個月的價格變動百分比為 – 4.3 %

加拿大買樓：圖為11月22日，蒙特利爾街上的行人。（AP）

租金收入

非加拿大居民如果將房產出租，要支付租金收入的25%作為預扣所得稅。

加拿大買樓：圖為2016年5月31日，一名女子離開渥太華的加拿大豐業銀行分行。（Reuters）

買房產的程序

１.找地産代理協助

２. 為按揭進行資格預審

３. 尋找心儀物業

４.找地產律師協助

５.申請按揭

非加拿大居民只能申請到物業價格65%的貸款，因此要支付它價格的最少35%作為首期。買家不能向海外銀行申請按揭，只能向加拿大銀行申請。