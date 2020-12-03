埃塞俄比亞全面封鎖消息　戰爭真相如何被掩蓋？

11月4日，在埃塞爾比亞總理艾哈邁德（Abiy Ahmed）宣布向提格雷州（Tigray）派兵的幾個小時內，提格雷州的互聯網和所有電話信號便被切斷。到11月28日，埃塞政府軍方宣布戰爭勝利，這次衝突似乎告一段落。但在這場持續了將近一個月的內戰中，由於徹底的消息封鎖，外界對於戰爭的真實情況的了解其實非常有限。

誰在封鎖消息？

11月3日深夜，也就是總理艾哈邁德在Facebook上宣布向提格雷州政府派兵的幾個小時前，位於埃塞首都亞的斯亞貝巴（Addis Ababa）記者、自由撰稿人Samuel Getachew接到了他在當地的線人的電話，警告他提格雷州或將發生的軍事衝突。

幾個小時以後，Getachew無法再與他的線人取得聯繫。提格雷州的網絡、移動及固定電話信號全部被切斷。

事後，埃塞政府的新聞發言人在記者會上表示，切斷通訊的並非埃塞政府，而是提格雷州的執政者提格雷人民解放陣線（TPLF）。他聲稱，TPLF為了向大家灌輸虛假的信息而將地區的所有通訊切斷。「和大家一樣，政府也同樣面臨着缺乏信息的處境。我們也打不通電話。」

然而，種種跡象表明，提格雷州的消息封鎖極有可能是埃塞政府實施的策略。

據美聯社（AP）、南非報紙Mail&Guardian等多家媒體的報道，11月4日以來，包括埃塞獨立新聞媒體Addis Standard的高級編輯Medihane Ekubamichael在內， 數名當地記者被埃塞俄比亞政府逮捕；外國記者被以「廣播局用完了打印的墨水」為由拒絕簽發進入提格雷州所需的特殊通行證；聯邦政府還一度告誡記者對相關事件進行「恰當的」報道。

外界如何得知（部分）事實？

然而，在這樣嚴密的信息封鎖之下，當地消息無法傳出，外部記者無法進入，那麼我們又是如何得知關於這次內戰的消息的呢？

事實上，關於內戰的具體情況，媒體所報道的大部分內容均來自於埃塞政府。

埃塞俄比亞衝突：圖為11月8日，埃塞俄比亞總理艾哈邁德在亞的斯亞貝巴，透過Facebook發布他發言的影片。（Reuters）

對於聯邦政府發動攻擊的原因，政府聲稱有提格雷州內存在「違法和暴力活動」，以此為由宣布該州將進入為期六個月的緊急狀態。至於此後的戰況，總理艾哈邁德聲稱，在提格雷州的首府默克萊（Mekelle）發動襲擊的首日（11月4日）有「數名烈士」犧牲。另一方面，提格雷州政府則在州電視台上宣稱埃塞俄比亞政府軍已經向TPLF投降——該消息隨後又被埃塞政府否定。

而對於上述這些官方釋放出來的消息，雖然明顯是政治宣傳，但由於沒有其他的消息源、亦無法對其進行核實，媒體在初期的報道中只能嚴重依賴這些宣傳性的消息。戰爭中有多少人傷亡？雙方軍事力量對比孰高孰低？戰況如何？是否有大量平民被捲入？這一系列情況都籠罩在迷霧之中，直到今天，這一情況也沒有太大改善。

不過，隨着事態繼續發展，逃往鄰國的難民、外交官以及非政府組織等陸續提供了部分與戰況及傷亡有關的消息。11月12日，國際特赦組織（Amnesty International）發出確實消息，認為提格雷州境內有大量疑似為勞工的普通民眾被遭到屠殺。特赦組織根據提格雷州邊境民眾藉助外部信號傳送的衛星影像，再經過專家對影像進行分析、核驗，確定為近期產生的衛星影像，地點亦在提格雷州西部的一個城鎮，從而認證這些照片和影片當中提格雷街道上屍橫遍野的景象為真實的。此外，特赦組織還與為埃塞政府軍提供物資因而得以進入該城鎮的證人聯繫，這些人在襲擊結束後的第二天抵達當地，親眼目睹了街上的大量屍體。不過，這些屠殺罪行由誰犯下則無法確定。

11月26日，埃塞俄比亞民眾在一間網吧觀看總理發言的影片。（AP）

有哪些真相我們可能無法得知？

11月28日，埃塞軍方單方面宣布取得戰爭勝利，但聯合國隨後指出，這並不代表衝突已經結束。TPLF的領導人目前在逃亡中，未來會否有其他形式的軍事衝突尚不可知。對於這次戰爭的總傷亡人數外界更無法確切知曉。甚至連內戰如何開始，人們都存在着各種猜疑。美國前外交官、美國和平研究所高級顧問Payton Knopf表示：「我不認為任何人可以確實地指出是哪一方率先發動攻擊的。」他認為外界了解到的雙方在內戰初期的動向仍然存在疑點。

在同類的戰爭中，外部的干預往往是為事態降溫、阻止大規模的人道災難發生的關鍵。但在涉事方全面封鎖消息、媒體、人道救援組織或第三方國際組織都無法獲得相關情報、完全被蒙在鼓中時，外界更無從干預。而真相的曖昧不清，也讓國際社會事後無法為事件進行更加具體的回應，而這很可能正是最初切斷通訊的目標所在。