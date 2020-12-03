加州初創公司培養肉即將推出市場　新加坡開綠燈成為全球首例

人造肉近年成為全球的潮流，不過素食肉可能很快就會落伍，取而代之的將會是實驗室用細胞培養的肉類。美國加州初創公司皆食得（Eat Just）12月2日公布所生產的培養肉獲新加坡「開綠燈」，是全球首次有國家批出許可。

新加坡食品局花兩年時間決定批出許可。當局表示，公司已經向豁下的「新食品」工作小組提交安全評估，檢視過程序、生產控制和安全檢測的相關數據，認為適合人類食用，決定批出許可。食品局指，公司可以用培養肉作為食材，製成雞塊出售。

皆食得聯合創辦人兼行政總裁蒂特里克（Josh Tetrick）形容，這是食品系統的歷史時刻，「我們吃肉吃了數以千年，每次吃肉都要殺死一隻動物——直到現在。」他表示，短期內將於新加坡設立餐廳，出售培養雞塊，並以優質雞肉價格定價。公司曾指，每個雞塊成本是50美元。

公司目前已經於美國和中國出售以綠豆製成的植物蛋，並計劃明年初將業務拓展到韓國。蒂特里克提到，希望新加坡的決定有助加快美國和西歐國家制定監管培養肉的措施。

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愈來愈多人關注食用傳統肉帶來的健康、動物權益和環境問題，並開始尋找替代品。別樣肉客公司（Beyond Meat）和「不可能食品」公司（Impossible Foods）等生產的素食肉因此變得流行。

至於皆食得則是使用能自我複製的動物細胞培養肌肉組織，製成細胞培養肉。由於生產成本高昂，這種培養肉仍然處於發展的初步階段。不過技術已經吸引大型肉類加工企業和投資者投資。

皆食得於2011年創辦，得到香港富商李嘉誠和新加坡國家控制的淡馬錫控股有限公司投資。蒂特里克透露，自成立以來，已經籌集得到逾3億美元的資金，目前估值大約是12億美元，目標是2021年底前達到收支平衡，隨後上市。