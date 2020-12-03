韓國樓價暴升致悲劇　夫為買樓問題大吵殺妻後尋短　遺下6歲女兒

韓國政府今年7月底實行《住宅租賃保護法》三修，延長最低租期至4年，規定房東不得調漲租金超過5%，卻使不動產市場動盪不安，「全租」形式物業供不應求、保證金大漲，首爾一對夫婦便於11月底因為買房問題起嚴重口角，最後男子A某持刀殺死妻子B某後跳樓輕生，留下6歲的女兒。

根據韓媒《中央日報》報道，該對夫妻原本在京畿道有一棟屬於自己名義的房子，卻因為女兒教育的關係，4年前轉而搬至首爾市楊川區木洞定居，該區為學風興盛的著名補習街，當時以保證金4億韓圜簽下27坪大的全租房屋，今年11月中旬以4億2千萬韓圜的價格續約，期限為2年，與同社區相似坪數全租價格7億5千萬韓圜相比算是便宜許多。

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不過對於一家三口來說，27坪大的住屋並不大，因此夫妻倆計劃在木洞買下35坪大的房屋，就連鄰居也向媒體表示，其實該對夫妻生前已數度表明搬家計劃，為了能在木洞求得價格相對低廉的房屋，多次前探訪房產仲介商，他們計劃賣掉在京畿道的房子，拿回木洞全租房的保證金，在木洞購買35坪大的房屋。

不過偏偏造化弄人，首爾的房價在朴槿惠、文在寅政府時期不斷飆漲，木洞35坪大房屋4年前的價格為10億韓圜，然而如今卻是19、20多億韓圜，飆漲近1倍，因此夫妻倆近來時常為了買房問題爭吵，究竟是2年租約到期後購屋，還是儘快取回全租保證金後購屋。

夫妻倆於11月27日凌晨1時發生嚴重口角，激烈爭吵聲使得鄰居從睡夢中驚醒，處於酒醉狀態的A某持刀刺死妻子B某後，跳樓輕生，警方獲報到場時，A某已無生命跡象，B某雖送醫急救，卻回天乏術，夫妻倆離世，遺下6歲女兒。首爾楊川警察署向家屬與鄰居調查詳細事發經過，並將夫妻倆的遺體送往國立科學搜查研究院驗屍。

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