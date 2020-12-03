【新冠疫苗】早打早享受？全球進入大規模接種的後續問題

英國政府日前（12月2日）宣布批准使用美國輝瑞藥廠（Pfizer）和德國生物新技術（BioNTech）合作研發的新冠肺炎疫苗，成為全球首個批准使用該疫苗的國家，並安排於下周開始接種疫苗。 除英國外，俄羅斯、美國、法國、德國、巴西等全球多國亦紛紛宣布即將投入大規模接種計劃，這些率先注射的國家在考慮安排優先注射的次序時，也得面對隨之而來的種種問題，諸如民眾對快速批准的疫苗缺乏信心、接種記錄的處理系統和打擊假疫苗等問題。

英國藥品與保健品管理局（MHRA）表示，輝瑞與BioNTech的疫苗經過多月臨床測試，專家仔細分析其數據，證實疫苗安全及合乎當局標準。英國首相約翰遜（Boris Johnson）形容有疫苗保護，意味抗疫戰快將結束，有助推動經濟向前，但他表明無意強制國民打疫苗，重申注射與否屬自願性質。

英國經已預訂4,000萬劑輝瑞疫苗，足夠為2,000萬人接種兩劑。全國大約50家醫院已凖備好注射，此外還有一些如會議中心等疫苗接種地點亦已經凖備就緒，將優先為高危人士及長者注射。不過，專家提醒雖然可以開始接種疫苗，但人們仍需保持警惕，並遵循社交疏離原則以阻止病毒傳播。

夏國賢預計英國於明年復活節後局部恢復正常，到夏天更可能毋須實施限制措施。(路透社)

作為率先注射的國家，英國民眾卻並非一面倒樂觀。根據YouGov最新民調顯示，五分一英國民眾不信疫苗安全，「非常相信」疫苗的僅有二成七人，另外有三分二民眾希望衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）直播自己接種疫苗的過程。

夏國賢承認，有關批准疫苗的決定是繞過歐盟自行加快審批，但他本人願意在電視直播下親身注射，以示疫苗有效安全。他預計英國於明年復活節後局部恢復正常，到夏天更可能毋須實施限制措施。他強調該款疫苗必須儲存於攝氏零下70度的極低溫環境，把疫苗分配全國將面臨物流上的挑戰。

五分一英國民眾對疫苗信心不足，或影響到全民注射成效。(路透社)

多國紛紛宣布大型接種計劃

除英國外，全球多國近日亦紛紛宣布大規模注射的安排，詳情如下：

美國：預料最快於今年12月中展開，屆時美國食品及藥物管理局（FDA）將分別商討是否批准輝瑞與BioNTech及莫德納（Moderna）兩支疫苗的緊急使用授權。政府首席科學顧問斯拉維（Moncef Slaoui）預計到本月底，2000萬人或可獲接種；到2021年中，大部分國民都可取得疫苗。

俄羅斯：總統普京（Vladimir Putin）已下令於下周內，在國內進行大規模疫苗接種國產「衛星V」（Sputnik-V）疫苗。首批數量為200萬劑，將優先為教師和醫護接種。

普京下令俄羅斯於下周開始接種國產「衛星V」（Sputnik-V）疫苗。(路透社)

歐盟：暫定會採購輝瑞及莫德納兩支疫苗，並將於12月29日前決定是否授權使用輝瑞藥廠與德國生技公司BioNTech研發的疫苗。

法國：最快於今年底或明年初和2021年第二季分兩階段進行，首階段先為高風險人士及長者接種，次階段則屬全民注射。

德國：預計最快於2021年第一季安排大規模注射計劃，會優先為長者及醫護接種。暫時未有詳細時間表及劑量。

巴西：預定於2021年3月開始進行疫苗接種，至12月底結束。將會分4階段進行，首先是醫護人員、75歲以上長者及高風險人士接種疫苗，總數約1400萬人；二是60至74歲長者，約2100萬人；三是18歲以上患有糖尿病、高血壓、腎病等慢性疾病人士，約1260萬人；最後是包括教師、醫護專業人員、監獄員工和囚犯，約400萬人。巴西經已和英國阿斯利康（AstraZeneca）藥廠，以及與「新冠肺炎疫苗全球取得機制」（Covax）之間達成的協定，確保獲得1億4290萬劑疫苗。

新加坡：美國莫德納藥廠經已向新加坡當局申請批准使用其疫苗；若一切順利，首批疫苗預計最快12月抵達新加坡。

巴西還有和北京科興生物合作的疫苗，預料未來疫苗的供應會更多。(路透社)

非一勞永逸 尚有不少後續問題

能夠及早接種疫苗，不僅有助控制疫情和恢復經濟。但在大規模接種計劃推出的同時，不少後續問題立即需要面對和處理。首先，目前專家們還不確定疫苗是否將能夠停止病毒傳播。早前，牛津疫苗臨床前階段的研究發現，接種該疫苗的恒河猴子可免受嚴重疾病的侵害，並且沒有肺損傷的證據。惟研究人員發現牠們的上呼吸道感染了新冠病毒，並且病毒從鼻子上散播。這意味接種疫苗的人也有機會可以免受症狀性疾病的侵擾，仍有可能傳播病毒的潛在風險。

大規模接種疫苗後，是否能夠一勞永逸迅速回復正常生活？(路透社)

其次是疫苗注射記錄的保存和追踪系統，接受注射的民眾很可能需要保存個人接種疫苗的記錄，方便日後有需要時跟進。美國免疫行動聯盟（Immunization Action Coalition）副總監Kelly Moore表示，疫苗卡將會是用作追踪疫苗的最簡單方法。她說：「每個人都會收到一張手寫卡，民眾可以把它放在銀包內，列明他們注射的疫苗和時間，以及下一次注射的時間。」

這種記錄保存和追蹤的系統在疫情中將會發揮重要的功能，當然除了為民眾發出手寫卡等記錄以外，當局的大數據和追查系統亦非常關鍵。畢竟現時對於疫苗有效性、有效期，以至是否能預防病毒變種的認知不多。這些數據將有助政府、衛生當局、各大藥廠，以至個人，清楚掌握疫苗注射的情況和疫苗有效性。

疫苗的注射記錄系統將會非常重要。(Getty Images)

最後就是安全問題，國際刑警組織已向世界各地的執法機構發出全球警報，警告他們有罪犯或會試圖出售假冒新冠疫苗或盜竊疫苗。組織指出，隨着更多疫苗接近批准和分發，他們呼籲衛生監管機構與執法部門之間進行密切協調，以確保供應鏈的安全及識別銷售假貨的非法網站。

國際刑警秘書長Jürgen Stock表示，在政府準備推出大規模疫苗接種計劃時：「犯罪組織計劃滲透或破壞供應鏈，並通過假冒網站和藥品來欺騙公眾，可能會對受害人的健康乃至生命造成重大風險。」