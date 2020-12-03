泰王妃「露毛照」流出揭宮庭醜陋鬥爭　同一派系再圖鬥垮詩妮娜？

泰國王妃詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）9月恢復身份後到不同地方出席公眾活動，顯示活力及友善的一面，但她11月流出逾千張私人照片，令其形象再受打擊。有關注泰國王室的人士認為，導致詩妮娜2019年「倒台」的派系發動新陰謀，以推翻這位王妃。

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詩妮娜的私人照片集在網絡引發議論，來自泰國的日本京都大學學者Pavin Chachavalpongpun是最初收到照片集的人士之一，他之後把部分照片上載至個人Facebook，引發多人轉載。

專門關注泰國政治新聞、曾著有《泰王的新衣：從神話到紅衫軍，泰國王室不讓你知道的秘密》一書的英國記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）就在社交網絡指出，在自己8月收到照片不久後，詩妮娜就從曼谷女子監獄獲釋，並在8月29日返到德國慕尼黑（Munich）再與泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）會合。

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馬歇爾說，王妃的回歸遭到支持王后素提達（Queen Suthida）及帕差拉吉帝雅帕公主（Bajrakitiyabha Narendira Debyavati）的皇宮勢力強烈反對，流出的照片很大可能是為了破壞詩妮娜重新成為泰王配偶的舉動。

他又指，相片顯示，由於哇集拉隆功長期復雜的性生活，宮殿存在一場醜陋的權力鬥爭，當素提達和詩妮娜爭奪地位和注意力時，皇室內戰可能會逐漸變得更糟。

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