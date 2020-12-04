波蘭「千里眼」預言2021將更黑暗　新冠仍肆虐　點名這國家將倒台

世界說
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被人們譽為「黑暗年」的2020年已進入最後倒數，人們除了迫切想要揮別這可怕的一年外，也對明年懷抱期待，期許2021年將為我們帶來美好的事物。不過，有著這樣美夢的人們可能要失望了，因為波蘭和英國的預言家都一致認為，2021年仍會是「黑暗的一年」。

據波蘭媒體《Super Express》報道，有著「千里眼」外號的波蘭預言家傑可夫斯基（Krzysztof Jackowski）認為，2019年是世界上最後一個相對正常的年份……

（編按：在新冠肺炎疫苗方面，他說他感覺整個與疫苗的鬥爭將持續到3月，但是並非所有歐洲國家都將決定給人們接種疫苗。）

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傑可夫斯基的預言與另一位波蘭籍預言家博斯基（Przepowiednie dla Polski）不謀而合。博斯基也認為，波蘭的主要政黨會崩潰，還會有富人被課稅的情形。在他的預言中，2021年同樣被視作「黑暗」的一年，而且情況不會比今年更好，一樣會有大災難發生。他指出，某一個大國的城市會在2021年發生大火，而歐盟也會採取非民主的手段，讓經濟惡化，並帶來類似「經濟共產主義」的後果。

除了波蘭的預言家外，英國媒體也報道，自稱為「神算子」的英國預言家阿烏朱拉（Nicolas Aujula）也認為，新冠肺炎所帶來的後果並不會這麼快就恢復……

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他預言，儘管疫情將會在元旦後逐漸趨於平穩，感染率也會隨著春天的到來而得到控制、迅速下降，但恐慌和社交限制會到2022年才結束。

他也指出，對於2021年，「我看見了幾個相當恐怖的景象，一名男性世界領袖將會遭到暗殺」，但無法確切知道是誰，只感覺到他的死亡會震驚全世界；另外，荷里活動作男星湯告魯斯（Tom Cruise）可能會有心臟病問題；而梅根（Meghan Markle）可能會上電視，將英國王室的黑暗面公諸於世。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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