《鬼滅之刃》完結「15人全版廣告」分散5大報刊出　網民頻撲搶購

日本超人氣漫畫《鬼滅之刃》11月4日《鬼滅之刃》漫畫最後一集23集開賣，出版社在日本5大報刊登紀念廣告，每家報紙刊登不同角色，許多粉絲一早便到書店排隊買漫畫、搶購報紙做紀念。

中央社4日報道，《鬼滅之刃》完結篇初版發行395萬冊。出版社集英社統計，包含電子版在內，漫畫累計銷量已突破1.2億冊。

位於東京都澀谷區的書店SHIBUYA TSUTAYA今天入貨3300冊《鬼滅之刃》23集，是今年進貨最多的新發售漫畫，開店時已有鬼滅粉絲大排長龍等着購買。

ORICON NEWS報道，為紀念《鬼滅之刃》最後一集發售，集英社今天在日本5家全國性報紙（讀賣新聞、朝日新聞、每日新聞、產經新聞、日本經濟新聞）刊登4頁全版廣告，主要15名角色在5家報紙各分別刊登3人，每名角色都有一頁全版篇幅。

許多鬼滅粉絲一早就前往便利商店搶購報紙，社群網站上有人表示「從來沒有買過這麼多份報紙，大概只有這次吧」、「雖然想5家報紙都買，但有一家報紙沒有看到……已經找了3家店了」、「刊登廣告的5家報紙都順利買到了」。

《鬼滅之刃》2016年起在集英社的漫畫周刊《少年JUMP》上連載，以日本大正時代為背景，家人被食人鬼殺害的少年竈門炭治郎，為了要讓變成鬼的妹妹恢復為人，而與鬼戰鬥。今年5月漫畫劇情劃下句點，結束長達4年3個月的連載。

《鬼滅之刃》去年改編成電視動畫後爆紅，漫畫在各處書店相繼賣到缺貨，引發社會現象；動畫電影「鬼滅之刃劇場版無限列車篇」10月16日起在日本上映，締造多項日本影史紀錄，到11月29日累計總票房已逾275億，榮登日本影史賣座電影亞軍，有望改寫《千與千尋》雄踞近20年的票房冠軍紀錄。

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