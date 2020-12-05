美童軍醜聞‧上│史上最大性侵事件：主角竟是百年「美國夢」組織？

擁有110年歷史的美國童軍協會（The Boy Scouts of America，BSA）近年捲入大量性指控包括涉及撫摸、被迫肛交或口交等，涉及近8,000名施暴者。近日，有代表索償的律師透露，該協會將面臨至少92,700宗性侵個案索償，涉及賠償金額恐高達10億美元（約77.5億港元）。協會因此在今年二月申請破產保護。 這個旨在專門培育青少年人格發展的老牌團體，歷來在美國吸引了多達1.3億人加入，美國前總統甘迺迪、克林頓、小布殊都曾經是「童子軍」，更建立出美國夢的正面形象，它是如何走到今天變成「最大規模的戀童癖組織」？

根據《紐約時報》報道，這些性侵受害人遍布全美50個州，目前索償者年齡介乎8至93歲，絕大多數為男性。相關指控最早可追溯至上世紀60至80年代，主要針對童軍團長和其他領袖。代表數百名受害人的西雅圖律師Michael Pfau早前向美媒透露，受害人要在破產法庭中處理他們的指控，而非經民事訴訟處理。外界批評童軍申請破產的做法是想要逃避法律訴訟。

美國童軍協會發聲明指，他們因有大量人士受過去參與童軍活動時遭受性侵事件影響而感到極度震驚，同時因挺身而出的人的勇氣而備受感動，協會又表示為「不能消除他們的傷痛而感到心碎」。協會全國主席Jim Turley曾發公開信指，協會申請破產是為了確保能公平地向所有受害者作出賠償。

美國童軍協會全國主席Jim Turley(右)強調，申請破產是確保能公平地向所有受害者作出賠償。(FB圖片)

「孌童辟培養皿」源自戰爭的百年老牌團體

律師Paul Moses曾於2010年為其中一名受害人贏得官司，為事主討得2,000萬美元的賠償，屬於較早期揭發的案件。他形容事件是「美國迄今最大的性侵醜聞」，如今指控貼近十萬宗，連涉及11,000宗性侵指控的天主教廷也比下去。 Moses說：「男童軍都宣誓忠於組織，遠離父母，在野外活動，使組織成為了孌童辟的培養皿。」

回溯這個組織的成立，原因和宗旨都十分正氣，也有如其名，是跟「軍人」有關。

世界童軍運動是由英國人貝登堡（Robert Baden-Powell）創辦。1899年，南非爆發第二次波爾戰爭，當時梅富根城被包圍。時任英國駐南非上校的貝登堡召集一班青少年，臨時教授他們一些急救、傳訊和偵察等技能協助駐軍，最終幫助他成功死守梅富根城217日。

童軍運動是由英國人貝登堡創立。(Getty Images)

返抵老家英國後，貝登堡成為英雄。其後人們請求他傳授有關的訓練內容，以培養青少年保家衛國的責任和擔當。1908年，貝登堡出版了著作《童軍警探》（Scouting for Boys）手冊。自此，外界根據手冊的指導自發組成童軍小隊，童軍運動就此蓬勃發展。

兩年後，美國芝加哥出版商William Du Bois將童軍運動引入美國，並於1910年2月8日創立了美國童軍協會，為6至20歲青少年提供軍事和生活技能訓練。1916年，美國童軍協會和其他信譽良好的機構，如美國國家科學院、美國紅十字會、各類退伍軍人協會等一樣，獲得了美國聯邦特許狀，意味他們的名稱、標識等受到法律保護，任何人也不得冒用。

不少美國兒童喜歡參與各式各樣的童軍活動。(Getty Images)

自此，美國童軍已有累計超過1.3億名成員，成為美國歷史最悠久且規模最大的青少年組織。不少美國兒童和青少年積極參與協會各式各樣的活動，例如野外求生、團體規訓、慈善義工等。其中組織部份特定的活動會指派成人指導，藉由他們的教導，引領童軍在成長過程中，身心得以更加正面積極。

形象正面 「美國夢」的重要宣導平台

除歷史悠久外，美國童軍的正面形象之所以深入民心，與20世紀初畫家兼美國童軍雜誌《Boy’s Life》美術編輯洛克威爾（Norman Rockwell）不無關係。他為童軍繪製了一系列畫作，描述了童軍冒險、正直、友愛形象的形象，因而奠定童軍在美國社會大眾心目中正直不阿的模樣。

美國童軍雜誌《Boy’s Life》對建立協會正面形象有重要作用。(Boys's Life)

美國童軍還在兩場世界大戰中作出不少貢獻，因而備受國民肯定。如在一戰時投入醫院服務，並通過售賣防護物資、收集有用廢物、進行集資等，為軍隊籌募資金。另外在二戰期間，童軍亦幫助照顧病人，又協助散發訊息、觀察、協助警方維持治安等。

在成立初期，美國童軍以將美國人的價值觀傳授給下一代為宗旨。一直以來，童軍與美國的發展關係密切，象徵着一個孩子具備值得信賴、對國家忠誠、樂於助人的良好品德，是國家引以為傲的未來希望。這個組織亦為國家培訓了無數精英，包括政治人物、商界領袖及科技專才，他們同樣以童軍受訓的經歷而自豪。

前總統小布殊(左)及克林頓(中)，也曾參與童軍組織。(Getty Images)

其中，美國前總統甘迺迪（John Kennedy）、克林頓（Bill Clinton）、小布殊（George W. Bush）、首位登月太空人岩士唐（Neil Armstrong）、Walmart創辦人沃爾頓（Samuel Walton）、富商比爾蓋茨（Bill Gates）等也參加過童軍。曾榮獲協會最高榮譽「鷹級童軍」奬章的前總統福特（Gerald Ford）表示：「我人生最值得驕傲的時刻，就是我獲得這枚奬章的時候。在童軍所培養的品質，是奠定一位未來領袖的基石。」

以上種種均表明，美國童軍作為美國夢重要的宣導渠道，普遍視作幫助兒童樹立公民人格身份的平台。

不過，美國童軍人數從上世紀70年代500萬的高峰人數一直開始下降，目前大約只有220萬，以及接近100萬成人義工。雖然今天不少經濟條件較富裕的家庭，大多仍傾向支持自己的孩子加入童軍。但隨着美國移民人口比例不斷增加，還有文化多元和性侵醜聞影響，這個數字近年持續下跌。

待續