【新冠肺炎】醫生拍片模擬「臨終視角」：這就是你死前最後看到的

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在美國迄今已奪走逾27萬人性命。可是無論防疫官員如何勸導，民眾如常外出消費與娛樂、繼續旅行，甚至上街抗議防疫措施。這些看在每天都目睹病人死去的醫護人員眼中，怎會不心痛。美國一名深切治療部的醫生決定換個方式傳遞訊息，要讓民眾聽到他發自內心的呼喊。

Please listen as this is dire. I don’t want to be the last person that looks in your frightened eyes. #MaskUp ⁦@DrKenRemy1⁩ ⁦@WUSTLmed⁩ pic.twitter.com/qwb4eERlfE — Kenneth E. Remy, MD, MHSc, FCCM (@DrKenRemy1) November 21, 2020

在美國密蘇里州（Missouri）聖路易斯（St. Louis）華盛頓大學醫學中心（Washington University Medical Center）工作的醫生雷米（Kenneth E. Remy）拍攝一條影片，模擬自己正在為新冠肺炎病人插管時，病人會看到的景象——這可能是他們生命中最後醒着並清醒的時刻。

他自稱已醫治過逾1000名新冠肺炎病人，以及為其中100人插呼吸管。

片中他將鏡頭放在床上，模擬病人的視角：患者首先是看到冰冷的醫院天花板，以及每分鐘呼吸40次時，會上半身都在往醫生的方向劇烈動作，導致自己看到與醫生距離忽遠忽近、還有看着醫生以醫療器材插進病人的喉部。

↓圖為美國深切醫療部醫生雷米拍片模擬新冠肺炎病人在死前看到的景象：

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雷米在影片中說：「我希望你生命中最後的時刻不會像是這樣。」他舉起在為患者插管時使用的喉鏡和呼吸管說：「如果我們在公共場合不開始配戴口罩的話、不保持社交距離的話、不經常洗手的話，這就是你臨死前會看到的東西。」

他說：「我可以肯定地告訴你，這會是你媽媽、或者你爸爸，或者你的小孩感染新冠肺炎時，他們臨死前看到的畫面。」

有網民稱看過這影片後覺得恐懼。雷米對此表示，拍片並非是想嚇人，而是想提醒民眾。他在片中說：「我求你們，請採取預防措施以降低新冠肺炎疫情傳播的機會，造樣我們（醫護人員）才能更有效地預防疾病。為了你，以及你所愛的人（，請這麼做吧）。」

他說曾聽過其他人說，戴口罩是沒效的；有病人告訴他說，他們不害怕新冠肺炎，因為因此死亡的機會是低的。雷米沒好氣說：「如他能以這個機率中樂透，他會每天都買彩券。」

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