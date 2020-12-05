時代周刊首頒年度風雲兒童　15歲少女獲選曾研發檢測「鉛水」裝置

美國《時代周刊》首度頒發「年度風雲兒童」（Kid of the Year），結果由美國15歲印度裔少女拉奧（Gitanjali Rao）奪得，她年紀輕輕就研究利用科技解決社會問題，包括研發裝置檢測「鉛水」，又開發應用程式（APP），運用人工智慧（AI）技術來偵測網絡欺凌。

小小發明家拉奧來自美國科羅拉多州丹佛市（Denver），她在獲選後表示，希望自己能夠激勵其他人構思「解決世界問題」的方法。

《時代周刊》找來荷里活知名女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）專訪拉奧，拉奧受訪時表示「我看起來不像你們眼中典型的科學家。我在電視上看到的科學家，都是年紀較大且通常是白人的男子。」

她稱「我的目標已經大大改變，不再只是發明獨有裝置來解決世界上的問題，而是去激發他人跟我做一樣的事。」

↓拉奧12歲時在TED發表演講↓

拉奧發明的新科技涵蓋領域廣泛，包括一款可辨識飲用水中是否含鉛的裝置，也有一款應用程式（app）和Chrome瀏覽器的擴充功能，運用人工智慧（AI）來偵測網絡欺凌。

「年度風雲兒童」的選拔共有5000名被提名人，然後由美國知名主持諾亞（Trevor Noah）及一群兒童組成的評審委員會，從中選出5名入圍者，最終選出獲選人。