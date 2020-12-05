辛康納利首部007占士邦電影手槍200萬賣出　買家豪擲千金原因曝光

已故荷里活男星辛康納利（Sean Connery）首部主演的占士邦系列電影《鐵金剛勇破神秘島》（Dr. No）中使用的半自動華瑟（Walther）PP手槍，近期在美國加州比華利山（Beverly Hills）拍賣會售出，一位美國人用25.6萬美元（約港幣198萬元）標下，超過原本預估的15萬至20萬美元成交價。

蘇格蘭籍的辛康納利1962年出演「007」，片中使用的就是這把已失效的半自動華瑟 PP手槍，這支手槍也成為007電影裡的代表物。辛康納利是首位出演占士邦（James Bond）的演員，他在今年10月31日去世，享年90歲。

辛康納利（Sean Connery）首部主演的占士邦系列電影《鐵金剛勇破神秘島》（Dr. No）中使用的半自動華瑟（Walther）PP手槍。（路透社）

根據路透社報道，朱利恩拍賣行（Julien's Auctions）稱手槍得標者是一位美國人，但他不願透露姓名，因為他和小孩着迷於每一部占士邦系列電影，才想購買該支具象徵意義的手槍。

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事實上，湯告魯斯（Tom Cruise）在電影《壯志凌雲》（Top Gun）戴的頭盔也在拍賣會上以10.8萬美元售出，而布斯韋利士（Bruce Willis）在電影《危險人物》（Pulp Fiction）用的劍也以3.52萬美元賣出。

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