俄網紅為打賞　導致女友凍死後伴屍直播　更多瘋狂殘忍行為曝光

俄羅斯有一名30歲網路男主播舍特尼科夫（Stas Reshetnikov）12月2日為獲得粉絲打賞，竟將已有孕的28歲女友格里戈耶娃（Valentina Grigoryeva）反鎖在攝氏零下幾度的室外陽台數小時，釀成一屍兩命悲劇。更多有關這位狠心男友的事跡曝光，外國媒體爆出他本來就是「仇女」人士，以往他的直播影片都可看到他虐待女性。

網名Stas Reeflay的列舍特尼科夫與格里戈耶娃常進行網上遊戲直播，不時互相惡搞，吸引到不少粉絲。當日列舍特尼科夫收到一名粉絲打賞1,000美元（約7,800港元），要求他將僅穿內衣褲的格里戈耶娃反鎖在室外陽台；他將女友趕出去後，隨即返回電腦前繼續遊戲直播，再開門時卻發現格里戈耶娃已失去意識。

常虐待女友 朋友加入

列舍特尼科夫過去的直播內容，充滿着羞辱、虐待狂和厭女的元素。有朋友指出，有一次他甚至與朋友一起對格里戈耶娃噴灑胡椒水，她登時尖叫。在女友呼吸困難的時候，他與朋友坐着，之後他站起來，再向她噴灑胡椒水。

當女友在地板上痛苦地扭動及哭泣之際，列舍特尼科夫表坐在鏡頭前，木無表情地喝飲料。

警方在斯塔的血液中驗出甲氧麻黃酮（俗稱「喵喵」，mephedrone）與酒精反應，而法醫也證實格里戈耶娃體內有大麻、甲氧麻黃酮、安非他命等毒品。她的死因是中毒導致心臟驟停，體溫過低是加重因素。

俄羅斯警察稱，如他罪名成立，可被判入獄15年。

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「親愛的起來吧！我愛你」

在涉案的「死亡直播」之中，列舍特尼科夫被拍到把格里戈耶娃拖入屋內，搖一搖稱：「親愛的，妳還好嗎？妳怎麼了？該死的！妳看上去好像已經死了」；眼見女友依然沒有反應，他將其抱到沙發上，「怎麼辦？她臉色很蒼白，且沒有呼吸，我完全感覺不到她的心跳。親愛的，起來吧！我愛你」，然後對着鏡頭不斷痛哭。

警方接報案上門，要求列舍特尼科夫將鏡頭關上，結束長達2個多小時的直播畫面，他隨即被捕，案件仍在調查中。

女權份子拉澤爾松（Liza Lazerson）形容事件令人極為憤怒，敦促當局盡快監管網絡直播，「格里戈耶娃在直播期間死亡，而這名兇手竟然獲得觀眾的打賞，這必須立即停止，直播內容必須進行審查。」