子宮頸癌疫苗也預防肛門癌　日本將放寬讓男性接種

不少人以為HPV（人類乳頭瘤病毒）疫苗只是用來預防子宮頸癌，以女性為接種對象，故又稱其為「子宮頸癌疫苗」，但其實不止於此，日本媒體12月5日報道，由於該疫苗獲認為對預防肛門癌等同樣有效，日本政府12月內將同意讓男性接種該疫苗。

日本放送協會（NHK）報道，日本厚生勞動省確定批准男性接種HPV疫苗的方針，有意開放男性施打的疫苗是加衛苗（Gardasil），該疫苗目前在當地只讓女性接種。

HPV疫苗不止預防子宮頸癌，也能預防肛門癌等，圖為HPV疫苗接種示意圖（Getty）

厚生勞動省稱，全球已有102個國家或地區同意男性接種這種疫苗，其中至少有40國更是給予公費接種。

生產與銷售這款疫苗的企業指，該疫苗對男性來說有預防肛門癌等的效果，於是提出追加申請。厚生勞動省審議會12月4日認同疫苗的有效性及安全性，原則上決定同意申請。未來9歲或以上男性，可在半年內共接種3劑。

日本政府待完成相關手續後，12月內可望同意男性接種，但未來是否納入公費接種對象，預料還須討論。日本自2013年起讓小學6年級到高中1年級女學生公費接種該款疫苗，但由於接種後部分人出現身體疼痛等情況，厚生勞動省暫停積極呼籲民眾接種的做法。

根據香港衛生防護中心網站，人類乳頭瘤病毒疫苗（簡稱 HPV 疫苗，又稱子宮頸癌疫苗）是一種預防性疫苗，能預防子宮頸癌及其他因感染 HPV而引致的癌症和疾病。