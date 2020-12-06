英主廚酒店房隔離　用熨斗水煲煮餐廳級菜式　Gordon Ramsay都讚

CNN報道，英國英格蘭一名年輕廚師蘭多爾（Jago Randles），最近到加拿大卑詩省一家滑雪度假村做新工作，到職前先在溫哥華一間酒店隔離兩周，他發揮巧思，用客房內的簡易家電做出餐廳級菜色，例如用熨斗做煎餅、煎荷包蛋配荷蘭醬、煎三文魚魚配米粉和白菜，用熱水壺蒸嫩蘆筍。

蘭多爾11月22日起在TikTok上發表第一條飯店客房烹飪影片，目前累積370萬個Like，就連以毒舌出名的英國廚師兼美食評論家Gordon Ramsay，也在自己的TikTok影片中說：「這在我看過的飯店美食中，屬於頂尖。」

蘭多爾用烘焙紙、錫箔紙和保鮮紙保護酒店家電並確保衛生，不過，一些網友不贊同他的行為。網友Newt說：「幾十年前做過酒店總務，有個家庭就是在客房裏煮東西，結果客房臭了一個禮拜。」 網友Kirsty說，他住酒店從不使用熨斗和熱水壺，就是因為有人像這樣亂用。

蘭多爾受條件限制下充份發揮創意，並有做足功夫確保家電的衛生。不過，總有一些不文明的旅客…按圖即睇【不文明旅遊】「妙用」酒店熱水壺消毒經血底褲 自私女惹怒轟：

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