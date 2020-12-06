美國紐約128年歷史教堂大火　「自由鐘」是否燒毀仍未確定

美國紐約曼哈頓下城在當地時間12月5日早上發生大火，歷史悠久的教堂Middle Collegiate Church清晨陷入火海。著名的紐約自由鐘（Liberty Bell）正是置於教堂內，現時外界尚未知它能否逃過這場火劫。

美聯社5日引述教堂代表傑奎琳・劉易斯（Jacqueline J. Lewis）稱，認為自由鐘逃過一劫，但此事尚未證實。

美國1776年建國時，自由鐘曾被敲響以示慶祝，歷任美國總統就職或有總統逝世時都會鳴鐘。在對於紐約來說重要的日子，例如「九一一」恐襲紀念日當天，也會鳴響以示紀念。

教堂位於曼哈頓東村（East Village）社區，建於1892年。在紐約市發展早期，就有信眾在此聚會。

火苗在當地時間12月5日早上5時左右從隔壁的一棟樓高5層的建築物出現並蔓延至教堂。教堂其後可說是「燒通頂」；大火先是在玻璃窗冒出，然後在教堂頂部外出現，火勢之大由此可見一斑。

消防員接報後3分鐘到場，當時大火已是「六聲火警」（six-alarm fire，北美地區所用的一種對火災嚴重程度的分類，愈高等級亦代表愈嚴重）。

紐約市消防部稱起火原因仍在調查，但教堂已「廣泛受損」。部分亦證實屬下4名消防員輕傷。